«Levende døde» er ord som brukes om artene forskerne mener allerede er fortapt: Leveområdene er for små for at de kan overleve mer enn noen år.

Det dramatiske budskapet kommer fra Naturpanelet (IPBES) – naturens svar på FNs klimapanel. Panelets første globale rapport skal etter planen bli vedtatt i Paris lørdag, og offentliggjøres mandag. Aftenposten har fått tilgang til et siste utkast.