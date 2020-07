Kvinne omkom i ulykke under kjøreopplæring på MC på Gjøvik

En 49 år gammel kvinne omkom i en MC-ulykke i forbindelse med kjøreopplæring i Hunndalen på Gjøvik fredag.

NTB

10. juli 2020 12:27 Sist oppdatert nå nettopp

Ulykken skjedde i forbindelse med opplæring med tung motorsykkel på et avlukket område under oppsyn av kjøreskolelærer, opplyser operasjonsleder Per Solberg til NTB.

Kvinnen var en av elevene. Hun ble erklært død på stedet.

– Det var en singelulykke. Kvinnen kjørte utfor en kant. Det er ingen flere skadde, sier Solberg.

Politiet gjennomførte fredag ettermiddag undersøkelser på stedet for å finne årsaken til ulykken, og vitner til hendelsen blir avhørt. Ifølge Oppland Arbeiderblad var flere med på kjøreopplæringen for tung motorsykkel samtidig som den avdøde.

Kjøreopplæringen foregikk inne på Statens vegvesens eget område. Skråningen der kvinnen havnet utfor, var ikke sikret.

Politiet fikk melding om ulykken klokka 10.10. Arbeidstilsynet er varslet, og Statens vegvesens ulykkesgruppe er på stedet, ifølge politiet.