– Dette er uvettig kjøring i stor hastighet. Jeg er ikke redd for at de skal treffe oss, men for at de er så oppslukte med å hoppe i bølgene at de mister oppmerksomheten på hverandre. I sånne hastigheter kan ting skje fort, sier Henrik Kolnes.

Han var kaptein på Fjordglimt lørdag for to uker siden da de plutselig hadde seks vannskutere på slep. På et tidspunkt dukket også en hurtigbåt nummer to opp, slik at vannsuturene lekte seg rundt begge to samtidig.