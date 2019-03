Nytt vikingfunn i Vestfold

Det er foreløpig ikke kjent hva funnet, som skal presenteres for offentligheten på Midgard vikingsenter, består av.

Det er klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) som skal presentere funnet, sammen med sjef for kulturarv Terje Gansum i Vestfold fylkeskommune. Fylkesordfører i Vestfold Rune Hogsnes vil også være til stede under presentasjonen.

Bra merkevare

Erik Thorberg / NTB scanpix

– Vi vestfoldinger vet at vi bor i det ubestridte vikingfylket, og dette funnet befester denne stillingen. Vi har lenge satset på vikingtiden, ikke minst når det gjelder kartlegging og forvalting av vår arv. Vi satser i tillegg betydelige midler på formidling av vikingtiden, sier Hogsnes til NTB.

Han mener det nye vikingfunnet er viktig for Vestfold, hvor en rekke viktige funn er blitt gjort tidligere. Blant annet ble både Osebergskipet og Gokstadskipet gravd frem i Vestfold.

– Dette er med på å styrke vår egen historiske identitet og attraksjonsverdi. Det er få merkevarer som selger bedre enn «Viking», sier fylkesordføreren.

Verdensarvliste

Det er tidligere gjort forsøk på å få Norges vikingarv innlemmet på UNESCOs verdensarvliste, og Gansum mener det nå er på høy tid.

– Dette funnet er viktig og underbygger vikingtidens kulturarv i Vestfold. I Vestfold er det stor politisk utålmodighet knyttet til å få skipshaugene Oseberg, Gokstad og Borre inn på verdensarvlisten, sier Gansum til NTB.

I desember ble det kjent at en mann med metalldetektor hadde kommet over en rekke store skipsnagler på et jorde ved Jarlsberg hovedgård, skrev Tønsbergs Blad. Naglene som ble funnet er så kraftige at de kan ha tilhørt en skip på over 15 meters lengde, ifølge Gansum.