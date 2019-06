– 17. mai på steroider, sier Pride-dronning Else Kåss Furuseth

Med påfuglfjær på hodet og et gyllent, overdådig kostyme danset komiker Else Kåss Furuseth seg gjennom Pride-toget.

– Dette er kjærlighetens dag. Jeg roper den ut, sier Furuseth. Og det har hun gjort så grundig at stemmen svikter.

– Feiringen av denne dagen betyr at du kan elske hvem du vil. Det betyr alt. Så det er kjempeviktig å feire denne dagen, sier hun og legger til: – Pride er jo som 17. mai på stereioder!

Fredrik Hagen / NTB scanpix

Ap-leder Jonas Gahr Støre og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er også blant dem som danser seg gjennom Oslo lørdag ettermiddag. Her kan du se videoen Støre selv la ut på Instagram:

Inkluderende by

Årets parade ble ønsket velkommen av herlig sommervær. Toget startet i Grønlandsleiret klokken 13 og ender opp i den riggede Pride Park midt i Spikersuppa et par timer senere. Der fortsetter programmet med konserter , tette opptredener og masse folkeliv.

Dan P. Neegaard

Statsminister Erna Solberg gikk først i toget.

– Dette er viktig, sa hun til NRK.

Aftenposten smetter inn et spørsmål mellom selfier og hyggelige kommentarer etter toget i Spikersuppa.

– Det er kjekt å gå i tog. Dette er en viktig markering og flott stemning. . Oslo er en inkluderende by, og vi hyller kjærligheten sier statsminister Erna Solberg.

Dan P. Neegaard

Bestilte i november

I Kirkeristen har alle orkesterplass til toget som snegler seg forbi. Halvor Hjelde bestilte bord til 16 venner allerede i november. Det er tredje året på rad at han kan feire viktigheten av mangfold, samhold og fellesskap.

Dan P. Neegaard

– Når du er over 50 år som meg, har du vært igjennom alt. Derfor er denne dagen så viktig for meg. Jeg har vært mobbet, foreldrene mine har vært plaget, sier han og blunker med løsvippene i Pride-farger, mens han veiver med flagget.

Så har han ikke tid til mer. Det er tid for å flyte med og danse litt. Og bare være glad over livet.

Åshild Breian

Viktig markering

Anne Jonsdottir (11) og moren Vibeke Seim var ute i god til paraden. De hadde pyntet seg, med englevinger, flagg i ansiktet, strutseboa og Pride-sokker. Det var Anne som hadde lyst til å gå.

– Jeg synes det er bra at folk får lov til å være seg selv. Dessuten er det mye fin musikk og dans å se på, sier hun.

Dan P. Neegaard

– Pride er en veldig viktig markering av at det er lov å være skeiv og annerledes. Den er kjempeviktig, spesielt for ungdom som er usikre om de tør å stå frem. Det er viktig at samfunnet viser at det har toleranse, sier Vibeke Seim.

Dan P. Neegaard

Tettpakket

I 2018 samlet paraden hele 45.000 deltagere og 250.000 tilskuere ifølge Oslo Pride. Det var ikke færre i år. Overalt i Oslo sentrum var folk tålmodige og glade for paraden.

Oslo Pride forteller at årets parade skal foregå i solidaritet med alle de som ikke kan gå og en politisk markering av mangfoldet som Oslo Pride representerer. Overalt i toget var det små plakater med viktige milepæler og politiske budskap. Så markerer da også bevegelsen 50 år i år.

Dan P. Neegaard

Nytt forbud

Opptoget har lenge vært synonymt med oppfinnsomme doninger, overdådige kostymer, parykker, til dels tung sminke, glitter, ballonger og konfetti har lenge vært.

Nytt av året er et forbud mot glitter, ballonger og konfetti. Dette ble gjort av miljøhensyn fordi effektene er laget av plass. I stedet oppfordret Oslo Pride til å bruke nedbrytbare alternativer.