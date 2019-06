Fri flyt av farger og humør

Årets parade ble ønsket velkommen av herlig sommervær. Toget startet i Grønlandsleiret klokken 13 og ender opp i den riggede Pride Park midt i Spikersuppa et par timer senere. Der fortsetter programmet med konserter og tette opptredener.

Statsminister Erna Solberg gikk først i toget.

– Dette er viktig, sa hun til NRK.

Åshild Breian

Viktig markering

Aftenposten møtte 11 år gamle Anne Jonsdottir og moren Vibeke Seim ved paraden. De hadde pyntet seg, med englevinger, flagg i ansiktet og Pride-sokker. Det var Anne som hadde lyst til å gå.

– Jeg synes det er bra at folk får lov til å være seg selv. Dessuten er det mye fin musikk og dans å se på, sier hun.

– Pride er en veldig viktig markering av at det er lov å være skeiv og annerledes. Den er kjempeviktig, spesielt for ungdom som er usikre om de tør å stå frem. Det er viktig at samfunnet viser at det har toleranse, sier Vibeke Seim.

Dan P. Neegaard

Dan P. Neegaard

Dan P. Neegaard

I 2018 samlet paraden hele 45.000 deltagere og 250.000 tilskuere ifølge Oslo Pride.

Oslo Pride forteller at årets parade skal foregå i solidaritet med alle de som ikke kan gå og en politisk markering av mangfoldet som Oslo Pride representerer.

Dan P. Neegaard

Opptoget har lenge vært synonymt med oppfinnsomme doninger, overdådige kostymer, parykker, til dels tung sminke, glitter, ballonger og konfetti har lenge vært.

Nytt av året er et forbud mot glitter, ballonger og konfetti. Dette ble gjort av miljøhensyn fordi effektene er laget av plass. I stedet oppfordret Oslo Pride til å bruke nedbrytbare alternativer.