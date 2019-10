PrEP-pillen har vært tilgjengelig gratis for homofile menn siden 2017.

Helseminister Bent Høie (H) sier til NRK at PREP-pillen har vært en suksess, men i en foreløpig rapport fra Olafiaklinikken og NKSOI kommer det fram at både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten opplever en konflikt mellom å prioritere syke personer eller unge, friste potensielle og nåværende brukere av pillen.

Olafiaklinikken, som er en del av Oslo universitetssykehus, har omlagt halvparten av landets PREP-pasienter. De har 2.000 konsultasjoner i året, og ventetiden for å få pillen er nå 52 uker.

Et dilemma

– Når leger på sykehusene må bruke mer tid på friske pasienter, er dette selvsagt et dilemma, sier seksjonsoverlege Asha Hartgill ved Olafiaklinikken. Hun sier også at det ikke alltid er lett å forsvare at kreftpasienter må betale egenandeler, mens PREP-brukerne slipper.

I rapporten fra klinikken kommer det fram at det anslås at PREP har forhindret 80 nye tilfeller av hiv.

Helseministeren: En lønnsom suksess

Høie mener tiltaket er lønnsomt, selv om også friske mennesker tar medisinen.

– Når antallet hivsmittede går ned, sparer samfunnet penger. Fra politisk side er PREP samfunnsøkonomisk lønnsomt, sier han til NRK.

I løpet av årets første ni måneder har 68 personer blitt registrert smittet med hiv, men tallene kan være ufullstendige. I løpet av samme periode i fjor var 140 blitt registrert smittet, ifølge statistikk fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ved Folkehelseinstituttet.