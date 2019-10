Miljødirektoratet åpner for å jakte ulv med helikopter

I Nord-Østerdal, hvor det er beiteprioritet, er det blitt søkt om å ta ut to ulver før lisensjakten starter 1. desember. Søknaden kom etter nok en sommer hvor ulv har tatt sau, og etter at det ble kjent at et ulvepar etablerte revir i området.

Torsdag sier Miljødirektoratet til NRK at de har varslet kommunene om at det blir tatt ut ulver i høst/vinter.

– Informasjonen så langt tyder på at ulvene benytter et område som er vanskelig tilgjengelig for lisensjegere, særlig dersom det kommer snø. Dette er et område hvor Statens Naturoppsyn med bruk av helikopter kan klare å gjøre effektive uttak, sier seniorrådgiver i viltseksjonen hos Miljødirektoratet, Susanne Hanssen,