22-åring dømt til elleve års fengsel for drap i Fyllingsdalen

23. mars 2018 ble 21 år gamle Sebastian Seterås funnet død utenfor en høyblokk i Fyllingsdalen i Bergen.

Statsadvokat Benedicte Hordnes la ned påstand om 13 års fengsel i retten.

Ifølge tiltalen påførte 22-åringen offeret gjentatte skader med en glassflaske inne i en leilighet i høyblokka og kastet ham så ned fra sjuende etasje.

Under rettssaken i Bergen tingrett erkjente 22-åringen å ha utøvd så omfattende vold at 21-åringen døde. Han erkjente også at han kastet Seterås over rekkverket i høyblokka, men sa at han var sikker på at Seterås allerede var død på dette tidspunktet. Statsadvokaten mener at 22-åringen fortsatt levde.

22-åringens mor dømmes til to år og seks måneders fengsel for å ha unnlatt å tilkalle hjelp da 21-åringen lå bevisstløs inne på soverommet, samt for å ha fjernet bevis fra leiligheten. Hun erkjente seg ikke skyldig og valgte å ikke avgi forklaring i retten.