Mann (47) dømt til syv års fengsel for drapsforsøk på datter

Mannen har innrømmet at han knivstakk datteren to ganger i september 2017, men vurderer likevel om dommen skal ankes.

– Min klient er uenig med tingrettens konklusjon, men må gjennomgå dommen nøyere med han før det tas stilling ankespørsmålet, sier hans forsvarer, advokat Daniel Storrvik, til NTB.

Tingretten har i skjerpende retning lagt vekt på at drapsforsøket er begått av fornærmedes far. Domstolen konkluderer med at drapsforsøket utvilsomt har bakgrunn i mannens kulturelle og religiøse bakgrunn, og at datteren ikke oppfylte kravene hans.

Fikk familien mot seg

Faren reagerte sterkt på at datteren hadde flyttet til et vennepar. Problemet skal ha blitt forsterket da flere i familien trodde datteren hadde intim kontakt med en mann. Retten mener at faren så på dette som et alvorlig brudd på hans ære.

Datteren fortalte i retten at hun fikk familien mot seg i 2014, blant annet fordi hun lærte seg norsk og ble kjent med norsk kultur. Hun beskrev faren som «den store i hjemmet» og en som «bestemmer alt»

Den da 18 år gamle kvinnen ble påført alvorlige stikkskader i voldshendelsen utenfor familiens hjem 12. september 2017 på Greverud i Oppegård i Akershus. Ifølge tiltalen ble kvinnen slått, sparket og lugget av begge foreldrene, en søster og to brødre før faren hennes knivstakk henne to ganger i magen.

Kvinnen fikk indre blødninger og skader på tarmen etter knivstikkingen. Hun overlevde fordi hun ble fraktet til sykehus kort tid etterpå, skriver NRK.

Erkjente delvis skyld

Den afghanske mannen erkjente delvis straffskyld for drapsforsøk på sin egen datter da saken mot ham og fire familiemedlemmer startet i Follo tingrett tirsdag 10. september.

Alle fem var også tiltalt for uriktig forklaring til politiet ved at de skal ha lagt skylden på en mindreårig bror som var 14 år da drapsforsøket skjedde. Broren ble iført en T-skjorte som «var benyttet av en av gjerningspersonene, og/eller T-skjorten var påført blod i ettertid».

Ingen av familiemedlemmene har erkjente at de brukte vold mot den 18 år gamle kvinnen, noe retten ikke trodde på. De er alle dømt til mellom 90 og 120 dagers fengsel for grov kroppskrenkelse og for å ha forlatt kvinnen i hjelpeløs tilstand etter volden hun ble utsatt for.

Kvinnen er tilkjent 355.000 kroner i oppreisning og erstatning. Faren står ansvarlig for 325.000 kroner av dette beløpet.