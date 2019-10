Anne-Elisabeth Hagens familie vurderer dusør

Ifølge avisens opplysninger ble spørsmålet diskutert med politiet så sent som denne uken.

– Dusør har vært tema ved noen anledninger underveis i etterforskningen. Politiet opererer ikke selv med dusør. Det er faktisk en samfunnsplikt å bidra med opplysninger som er av betydning for en etterforskning som denne, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt til VG.

Han vil ikke si noe om eventuelle konkrete beløp som er diskutert.

Svein Holden, som er bistandsadvokat for Anne-Elisabeth Hagens ektemann Tom Hagen, ønsker ikke å kommentere saken.

Politiet / NTB scanpix

68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra boligen i Sloraveien på Fjellhamar i Lørenskog en gang mellom klokken 9.15 og 13.30 onsdag 31. oktober i fjor. Forretningsmannen og milliardæren Tom Hagen kom hjem rundt klokken 13.30 og varslet politiet en drøy halvtime senere.

Politiet holdt etterforskningen hemmelig, og først 9. januar gikk de offentlig ut med saken. De begrunnet det med grove trusler mot kvinnens liv og helse. Det er blitt fremmet krav om 9 millioner euro i løsepenger betalt i kryptovalutaen monero og fremsatt grove trusler i et brev etterlatt på stedet.

Før sommeren opplyste politiet at de mener Hagen kan være drept, og at bortføringen ble iscenesatt for å skjule drapet.