NORD-NORGE (Aftenposten): Utlendingene er stort sett borte fra norske reisemål i sommer. Men det er ett unntak: Det har vært en kraftig økning i turister fra Finland.

Du skal ikke oppholde deg lenge på toppen av Reinebringen i Lofoten før du hører noen finske stemmer. Familien Karsikas fra Raisio opplevde det de kom for – fjell og utsikt – og noen minutter etterpå hadde de postet bilder derfra på sosiale medier. Privat

På toppen av Reinebringen, 448 meter over det krystallklare havet, skuer familien Karsikas over Lofoten. Feriedrømmen for den finske familien er oppfylt.

– I år kjøpte vi bobil og gjorde det vi lenge har ønsket å gjøre: Reise til Nord-Norge og Lofoten, forteller Janette og Toni Karsikas fra Raisio utenfor Turku – omtrent 1600 kilometer fra reisemålet.

De er ikke alene om å ha tilbrakt flere tusen kilometer i bil og på motorsykkel for å komme til norskekysten. Mens koronasituasjonen har ført til færre besøkende fra nesten alle land, kommer finnene i langt større antall enn det som har vært vanlig de siste årene.

– Oppfatningen i Finland har vært klar: Enten ferierer man hjemme i Finland, eller så drar folk til Norge, forteller finske turister som Aftenposten har snakket med i Nord-Norge de siste dagene.

Laura Hallapää (t.v.) og Sari Peltonen dro fra Helsinki til Hammerfest – totalt 1422 kilometer – for å oppleve Norge. – Det har vært en fantastisk ferie, konkluderte de to etter en natt på bobilparkingsplassen i Hammerfest. Arnfinn Mauren

Sosiale medier har fungert som jungeltelegraf

Den finske ferietrenden har trolig hatt en selvforsterkende effekt. Godt hjulpet av finvær i Nord-Norge de siste ukene flommer sosiale medier over av bilder av finner på tur i Nord-Norge. Det har fristet enda flere.

– Mange av våre venner har vært i Lofoten og lagt ut bilder herfra. Utsikten fra fjellene og bildene herfra fristet også oss til å dra, forteller Janette Karsikas.

Markedssjef Lone Helle i Visit Tromsø forteller at reiselivet i Nord-Norge har hatt kampanjer rettet mot det finske markedet. – Det kommer vi til å fortsette med, sier hun. Arnfinn Mauren

Men det er ikke bare naturen som trekker. Også Tromsø har hatt flere turister fra Finland i sommer. Markedssjef hos Visit Tromsø, Lone Helle, mener regionen har vært heldig som har nytt fordelen av at grensen mellom Finland og Norge har vært «åpen».

– Det er supert at de sprer budskapet om den naturskjønne regionen vår og om spennende opplevelser og tilbud, sier Helle.

Flere av de finske turistene som Aftenposten har snakket med de siste dagene, forteller at de opprinnelig hadde helt andre ferieplaner. Blant dem er Laura Hallapää og Sari Peltonen fra Helsinki. Årets ferie skulle egentlig gå til Alpene.

– Men på grunn av koronaen og at smittesituasjonen er tilnærmet lik i Finland og Norge, valgte vi å kjøre til Finnmark. Det angrer vi ikke på. Det er fantastisk å være her i dette været, sier de – fra kaikanten i Hammerfest.

Tiia Nisula og hennes tyske kjæreste Jörn Scharfhau fant frem til Haukelandsstranden i Lofoten. De regner med å kjøre 3500 kilometer i løpet av norgesferien. Arnfinn Mauren

Et par tall kan fortelle litt om trenden

Foreløpig er det få tall som forteller noe om antall finner på norgesferie. Overnattingstallene for juni indikerer tydelig at de fleste utenlandsturistene i Nord-Norge kom fra Finland, men i og med at de fleste ser ut til å reise med bobil, er den langt fra dekkende. Og juli-tallene er enda ikke klare.

– Tidligere hadde vi ikke mange finske turister, men i sommer melder alle aktører om en voldsom økning av finske turister, forteller reiselivssjef Sten Hansson i Visit Hammerfest.

Familien Kilpiö fra Helsinki – far Pihla, mor Weiwei og barna Suvi og Anti – hadde Fløyfjellet i Svolvær som ett av feriens mål. Men tåken den dagen bidro til at utsikten ikke var den de hadde håpet på. Arnfinn Mauren

En indikasjon på norgesinteressen finner man ved å analysere trafikken på nettsidene til reiselivsselskapet i Hammerfest. I fjor var finnene nede på en 32. plass på listen over nasjonaliteter som søkte opp nettsiden. I sommer har finnene hoppet opp på annenplass.

Men i Lofoten antyder de at det er en risko for at synet av finnene kan bedra oss litt.

– Det virker som om det er flere finner, men inntrykket kan jo bli forsterket av at vi legger tydeligere merke til dem i år – fordi det ikke er så mange andre utenlandske turister, sier daglig leder Hege Ragni Haugerud i Destinasjon Lofoten.

Tall fra turistinformasjonen i Svolvær indikerer en tydeligere tilstedeværelse: I juli i år utgjorde finnene 13,8 prosent av turistene som ansatte på turistkontoret var i kontakt med. I samme måned i fjor utgjorde finnene 2,7 prosent.

Kimmo Hannila (t.v.) og Matti Sillanpaa har feriert ti Nord-Norge på motorsykkel. – Jeg har vært en del i Norge på vinteren, men det er første gang jeg ferierer i Norge på denne måten, forteller Matti Sillanpaa, her på parkeringsplassen i Leknes. Arnfinn Mauren

Kompenserer ikke for alle som ikke kommer

Reiselivsbransjen lar seg imidlertid ikke lure av den finske invasjonen. Selv om den beskrives som unormal – og er godt synlig – klarer de på langt nær å kompensere for tapet av alle asiaterne, amerikanerne, tyskerne, franskmenn: Kort sagt alle andre.

– De er et kjempebra tilskudd, men til syvende og sist utgjør de bare en liten dråpe, understreker reiselivssjef Sten Hansson i Hammerfest.

I Tromsø må markedssjef Lone Helle trekke den samme konklusjonen.

– Finnene har ikke gjort opp for mengden tapt business fra andre områder i verden, dessverre.

