– Det nærmeste vi har vært en kollaps i korona-håndteringen

– Uhørt og rystende, sier opposisjonspolitiker om at bare 360 av de 5300 som ringte telefonen lørdag, fikk svar.

– Dette kan føre til at folk ikke får testet seg. Med slike tall risikerer vi store mørketall i antall smittede, sier Øystein R. Sundelin (H). Rolf Øhman

9. aug. 2020 18:15 Sist oppdatert nå nettopp

– Hvorfor i alle dager nedbemannet man koronatelefonen samtidig som samfunnet ble åpnet opp? mener Øystein R. Sundelin.

Gruppelederen for Oslo Høyre ble «rett og slett irritert» da han leste Aftenpostens sak om at bare 360 av hele 5300 henvendelser til Oslo kommunes koronatelefon lørdag ble besvart.

Nær 5000 fikk ikke svar

Nesten 5000 av dem som ringte lørdag, kom aldri gjennom.

– Dette er en kollaps fra byrådets side, og det er kanskje det nærmeste vi kommer en kollaps i koronahåndteringen. Det kan føre til at folk ikke får testet seg. Vi vet ikke hvilken risiko det utgjør. Med slike tall risikerer vi store mørketall i antall smittede, sier Sundelin.

Både en småbarnsfar og en deltager på en av de fire festene der til sammen 40 personer er bekreftet koronasmittet, har den siste uken skrevet leserinnlegg om hvor vanskelig det har vært å få testet seg.

– Det er uhørt at byrådet har redusert bemanningen, justert ned åpningstidene og ikke oppbemanner igjen for å møte oppblomstringen alle snakket om ville komme, mener Sundelin.

Helsebyråd Robert Steen mener det ikke var lett å forutsi smitteøkningen og dermed heller ikke pågangen på Oslo kommunes koronatelefon. Olav Olsen

Vedgår at tilbudet har vært for dårlig

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) var søndag ikke tilgjengelig for kommentar. Men helsebyråd Robert Steen mener det ikke var lett å forutsi smitteøkningen, og heller ikke pågangen på telefonen.

– Situasjonen var veldig kontrollert og smittetallene lave, sier Steen til Aftenposten.

Lederen for Koronatelefonen, Stine Eugenie Hansen, innrømmer at tilbudet ikke er godt nok, men sier at de ruster opp, og at telefonen mandag vil være bemannet med 24 personer, ikke 19, som på fredag.

Da Aftenposten ringte koronatelefonen søndag, fikk vi beskjed om at pågangen var så stor at vi måtte prøve igjen senere. Vanligvis er telefonen stengt søndager, men fordi antall henvendelser har eksplodert denne uken, hadde telefonen åpent i to timer søndag.

