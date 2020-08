Koronatelefonen sprengt: Bare 360 av 5300 som ringte, fikk svar lørdag.

Oslo kommunes koronatelefon besvarte bare 360 av 5300 henvendelser lørdag. – Det er et altfor lavt tall, sier sjefen for Koronatelefonen.

Oslo kommunes koronatelefon klarer kun å besvare en liten del av koronahenvendelsene fra bekymrede Oslo-innbyggere. Lørdag kom det nesten 5000 anrop som ikke ble besvart. Raymond Johansen var søndag ikke tilgjengelig for kommentar. Terje Pedersen, NTB scanpix

Helle Aarnes Journalist

Ingrid Åbergsjord

9. aug. 2020 15:05 Sist oppdatert nå nettopp

«Du er innringer nummer 20. Du står nå i kø, og vi vil svare deg så snart du kan.»

Søndag var Oslo kommunes koronatelefon betjent i to timer, ifølge kommunens hjemmeside – mellom klokken 10 og 12. Da Aftenposten prøvde klokken 11.15, fikk vi vennlig beskjed om at det var 19 personer før oss i køen.

Samtidig fikk vi SMS: «Det er for tiden stor pågang. Vennligst prøv igjen senere».

– Ikke godt nok

Forvirret? Du er langt fra alene. Kommunens koronatelefon er nemlig ikke i nærheten av å klare å besvare koronahenvendelser fra bekymrede Oslo-innbyggere.

Bare lørdag kom det nesten 5000 anrop som ikke fikk svar.

– Min rapport sier at vi hadde 5300 anrop totalt på lørdag. Av disse besvarte vi 360. Det er et altfor lavt tall, innrømmer Stine Eugenie Hansen, leder for Koronatelefonen i Oslo kommune. Vanligvis er Koronatelefonen stengt søndager, men i dag holder de altså åpent i to timer.

Antallet daglige henvendelser har økt kraftig, fra 700–800 innringninger i sommerukene.

– Er dette et godt nok tilbud?

– Nei, sånn det er nå, er det ikke godt nok. Men vi jobber intenst for å øke kapasiteten, sier Hansen.

– Likevel får de aller fleste ikke svar?

– Vi var ikke forberedt på den store økningen i antall innringinger, innrømmer Hansen, som er glad for at den nasjonale koronatelefonen også nå åpnes.

Nylig skrev hun innlegget «Oslo kommune ønsker å teste sine innbyggere» i Aftenposten.

– Sånn det er nå, er ikke tilbudet godt nok, sier Stine Eugenie Hansen, sjef for Koronatelefonen i Oslo kommune.

Kritiske innbyggere

Koronatelefon-sjefens innlegg var et svar på kritikk fra småbarnsfaren Øyvind Rogne-Jensrud, som ville teste seg og sønnen, men de nådde ikke gjennom til hverken Koronatelefonen, Helsedirektoratet eller fastlegen.

Helgens mest leste artikkel i Aftenposten har vært en tekst av en av festdeltagerne på de fire festene på Oslo vest. 40 av til sammen 190 festdeltagere var søndag ettermiddag bekreftet koronapositive. Likevel måtte festdeltageren til slutt skaffe seg privat test ved hjelp av legebekjentskaper. Etter en ukes forsøk på å teste seg og finne frem i koronakarusellen, slakter han Oslo kommunes koronaberedskap.

– Det er synd at han ikke har fått hjelp hos noen instanser i kommunen. Det skyldes at det i dag er for stor belastning på systemene, sier Hansen.

Hun forklarer pågangen med et høyt antall «nærkontakter», altså de som har hatt tett kontakt med en person med bekreftet covid-19-smitte.

– Vi har ikke opplevd så stor pågang siden mars, forklarer Hansen.

Trolig «nye løsninger» neste uke

Hansen lover at «andre løsninger for å møte behovet i befolkningen» er kommunens første prioritet.

– Hvilke løsninger er dette?

– Et selvregistreringsskjema som de som ønsker å teste seg, kan fylle ut på nett.

– Og da får man test?

– Da får man test, ja.

– Når vil skjemaet være oppe og gå?

– Mest sannsynlig fra neste uke.

– Så fra neste uke kan alle som ønsker det, bli testet?

– De som registrerer seg, skal bli testet. Men vi følger Folkehelseinstituttets testkriterier. De sier at alle med luftveissymptomer skal teste seg.

– Så de mange nærkontaktene som ikke opplever symptomer, vil ikke få test?

– Det er det opp til bydelens smitteteam og bydelsoverlegen å avgjøre, sier Stine Eugenie Hansen.

– Bedre bemanning i morgen

På spørsmål om Oslo er rustet for et nytt, stort utbrudd, svarer hun:

– Vi jobber med å bygge opp kapasiteten. Det vil fortsette.

– Men igjen: Vil du si at Oslo er rustet for et stort utbrudd?

– Jeg vet ikke om jeg har myndighet til å svare på det.

– Som sjef for kommunens koronatelefon er du i alle fall en av dem som kan ha en kvalifisert mening?

– Det er det vi gjør nå. Vi ruster oss. Vi jobber hardt og mange timer i døgnet på flere fronter. Det er helt klart at vi bygger oss til å ta imot en større smittebølge.

– Og pr. i dag?

– I dag jobber vi med å ruste oss opp.

– Er du fornøyd med koronatelefonens beredskap?

– Ja, vi har klart å bygge opp kapasiteten gjennom uken, og vi vil ha bedre bemanning i morgen. Da tror jeg vi har 24 personer på jobb, mot 14 på fredag, svarer Hansen.

40 av 190 festdeltagere ble smittet

Smittesporingen er krevende, og smitten fra fire fester i Vestre Aker bydel for en drøy uke siden har spredt seg til flere bydeler, Bærum og Bergen.

Etter de fire festene er for eksempel 40 av 190 festdeltagere smittet. De smittede festdeltagerne bor i fire ulike bydeler i Oslo, opplyser Christian Ekker Larsen, kommunikasjonssjef i helseetaten i Oslo kommune.

Fra lørdag til søndag økte smittetallet med fire nye tilfeller. Lørdag var 36 personer smittet. 12 av disse bor i Vestre Aker, ni bor i Frogner bydel, fem i Ullern bydel og én i St. Hanshaugen.

Men det stopper ikke der. For tre smittede fra festen bor i Bærum. Og fem festdeltagere har tatt med seg smitten over fjellet til Bergen.

– Smitteteamet sprengjobber

Kommunikasjonssjefen sier smitteteamet sprengjobber for å få kontakt med alle nærkontakter. De som ikke kommer gjennom på telefonen, bes sende e-post til smittevern@bva.oslo.kommune.no. Og festdeltagere som har testet negativt, må likevel ta det helt med ro en stund:

– Vi ber om at de holder seg i karantene i ti dager fra den siste festen, selv om de har fått negativt svar på testen, sier Ekker Larsen.

Vestre Aker hadde null smittede inntil i forrige uke

I Oslo er det bydelen der et utbrudd skjer, som har ansvar for smittesporingen, selv om noen av deltagere kommer fra en annen bydel eller kommune.

– Før dette utbruddet hadde vi null smittede i Vestre Aker. Jeg beklager at vi ikke har hatt god nok bemanning den siste uken, men ingen kunne spå at vi skulle få så mange smittede på så kort tid, sier bydelsdirektør Elisabeth Vennevold i Vestre Aker.

Hun opplyser at de nå får hjelp fra andre bydeler for raskere å komme i kontakt med alle dem som kan ha vært på festen og deres nærkontakter. Fra og med i dag er også testkapasiteten økt på Feberpoliklinikk Vest og Sentrum.

Vennevold sier også at festdeltagerlister som de har mottatt, har vist seg å være ufullstendige.

– Vi har først fått opplyst at det har vært 50 deltagere på en fest. Men i ettertid har det vist seg å være over 60. Dermed tar det tid å kontakte alle deltagerne. I tillegg må vi også kontakte over 220 mennesker som har vært i direkte kontakt med dem som har fått påvist smitten, sier Vennevold.

Helsebyråd Robert Steen i Oslo kaller smitteøkningen «en kraftfull påminnelse». Han sier det vil ta litt tid å øke ressursene og bemanningen.

– Burde ikke kommunens koronatelefon vært forberedt på økningen etter ferietid og oppmyking av reiseråd?

– Det var vanskelig å forutsi dette. Situasjonen var veldig kontrollert og smittetallene lave. Men jeg forstår frustrasjonen. Så håper jeg også at de kan ha forståelse for kommunenes ansatte. I Vestre Aker bydel har de jobbet døgnet rundt den siste uken på grunn av noen fester, påpeker byråden.

Byrådsleder Raymond Johansen (ap) har ikke vært tilgjengelig for kommentar.

Høie: -Er klar over utfordringene i Oslo

Helse- og omsorgsminister Bent Høie svarer følgende til festdeltagerens påstand om at Oslo kommunes smittevernhåndtering er mangelfull.

– Vi er klar over disse utfordringene i Oslo. Derfor hadde nasjonale helsemyndigheter møte med Oslo kommune i går, og jeg har hatt direkte kontakt med byrådsleder Raymond Johansen. Jeg oppfatter at byrådet tar dette på største alvor og jobber med å løse problemene, skriver Høie i en e-post til Aftenposten.