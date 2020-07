Leserne spurte om korona. Her er svarene fra regjeringens eksperter.

«Bør man kjøre i to biler hvis et vennepar skal på Norgesferie?». Dette var blant leserspørsmålene helseminister Bent Høie (H) besvarte fredag.

F.v.: Helsedirektør Bjørn Guldvog, helseminister Bent Høie og avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet stilte på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen i Oslo fredag. Foto: Morten Uglum.

Gjennom Aftenpostens direktestudio om koronautbruddet har leserne i lang tid kunnet stille spørsmål de sitter med.

Fredag tok Aftenpostens reporter med seg et knippe av spørsmålene som er kommet inn de siste dagene til regjeringens pressekonferanse. Noen ble besvart direkte av regjeringens eksperter, andre ble besvart i løpet av pressekonferansen.

Høie: Må selv vurdere personlig risiko

Irene Araldsen: Skal på biltur i Norge med et vennepar fra Fredrikstad. Bør vi kjøre i to biler?

Bent Høie: – Dette er litt avhengig av situasjonen. Det er selvfølgelig at når man er så tett på hverandre, som i en bil, så øker risikoen for å spre smitte. Skal man på ferie sammen, er man jo tett på hverandre uansett. Da må man regne med at man er en felles gruppe og venner på tur, og da kan man gjerne kjøre i samme bil. Dette må de selv gjøre en vurdering av, ut fra egen risikosituasjon og hva venneparene har gjort på forhånd. Dette er et ansvar du har selv.

Aftenposten: – Så hvis man er usikker, bør man kanskje velge å kjøre i to biler?

Bent Høie: – Hvis en er i risikogruppen og er veldig redd for å bli smittet, bør man tenke seg nøye om. Særlig gjelder det hvis det andre paret nylig har vært ute og reist i utlandet. En må også være nøye med å overholde én meters avstand, også når man er ute av bilen. Hvis det er slik at parene skal bo på samme hytte når de kommer frem, kan en like godt kjøre i samme bil, svarer Høie.

Fortsetter med regionvis vurdering i Norden

Skipper: Sverige har nå 17,4 smittet pr. 100.000 innbyggere ifølge danske medier. Det vil si under 20 som Norge har satt som grense. Betyr det at man kommer til å vurdere å åpne opp helt slik Danmark har gjort?

Bent Høie: – Norge vil nok stå fast på å vurdere Sverige og andre land i Norden per region. Dette mener vi er bærekraftig tenking på lengre sikt. Vi tror jo at vi i de nordiske landene vil få regionale smitteøkninger igjen. Da ønsker vi ikke å komme i en situasjon der vi får smitteøkning i noen regioner i Sverige, og så må vi stenge hele grensen til landet. Når vi skal stå i denne situasjonen i lengre tid, vil det sikre mest åpenhet i Norden, svarer helseminister Bent Høie.

Helseminister Bent Høie. Foto: Morten Uglum

Jan-Erik Gullheim: Hvorfor er Ungarn grønt når reisende fra Norge må i direkte karantene ved ankomst Budapest?

Bent Høie: – Vi vurderer land med utgangspunkt i smittesituasjonen. I Norden da vi åpnet, hadde vi nok et større fokus på gjensidighet. For Europa blir det veldig arbeidskrevende. Der prøver vi å konsentrere oss om smittesituasjonen, og så gjør vi en helhetsvurdering til slutt.

Tyskland: Legger igjen navn og nummer på bar

Sissel Vågen: Er i Tyskland og her må alle som spiser og drikker på restauranter og barer legge igjen navn og telefonnummer for smittesporingsformål. Dette er så vidt jeg vet ikke et tiltak i Norge. Er det vurdert innført?

Bent Høie: Vi har vurdert dette, men her er det en viktig avveining opp mot personvernhensyn. Foreløpig mener vi at enmetersgrensen er med på å minimere smitterisikoen. Det er ikke forholdsmessig at folk skal legge igjen navn og telefonnummer på utesteder.

Helle: For å forebygge smitteøkning etter ferien: Vil regjeringen pålegge påbud om munnbind og nedjustere antall mennesker på private fester?

Avdelingsdirektør Line Vold i FHI sa dette på fredagens pressekonferanse: – Dersom munnbind brukes, bør de brukes riktig. Du må blant annet sørge for at munnbindet dekker både munn og nese. Munnbind kan ved en eventuell oppblomstring bli aktuelt å anbefale i Norge, for eksempel i situasjoner der det er vanskelig å holde avstand. I midten av august skal vi sende våre råd til departementet.

Helseminister Høie og helsedirektør Bjørn Guldvog varslet også en ny vurdering av grensen på antall personer på private og offentlige arrangement i løpet av september.

Helsedirektør Bjørn Guldvog Foto: Morten Uglum

Vil ikke teste alle på grensen

Importsmitte: Island tester alle som reiser inn i landet for å forhindre importsmitte. Hva sier Helsedirektoratet/FHI til dette? Hvorfor gjøres ikke dette i Norge?

Helsedirektør Bjørn Guldvog gjordet det klart at norske myndigheter ikke har planer om å teste alle som kommer fra såkalt røde land.

På spørsmål om ikke alle som kommer reisende fra de røde landene bør testes, sa Guldvog ifølge NTB at det jobbes med å opprette et lavterskeltilbud for testing ved flere flyplasser.

– Men det er kanskje aller viktigst å teste de som kommer fra grønne land som er litt usikre på hvem de har vært i kontakt med. De som kommer fra røde land skal i karantene uansett, påpekte han.

