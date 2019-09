Nye bakterieprøver gir ikke svar på hvorfor unormalt mange hunder dør.

Foreløpig er ti hunder obdusert ved Veterinærinstituttet. Det foreligger nå svar på bakteriologiske undersøkelser for åtte av dem. Alle var smittet med samme bakterie, Providencia alcalifaciens.

Den siste hunden som Veterinærinstituttet har obdusert er fra Sogn og Fjordane. Den er den første hunden som er obdusert som ikke er fra Oslo-området. – Det gir oss viktig informasjon, sier kommunikasjonsdirektør i Veterinærinstituttet Asle Haukaas.

– Hvor mange funn av Providencia-bakterien må gjøres for at dere kan si noe mer om diagnosen og hva som skal gjøres i fortsettelsen?

– Det er en løpende vurdering vi har i samråd med Mattilsynet. Men det er fortsatt mange ting vi trenger svar på. Det er mange ubesvarte spørsmål, sier Haukaas.

Flere ting kan utelukkes

Han kan likevel fortelle at de nå kan utelukke noen av sporene de har fulgt tett og systematisk den siste tiden: Algeforgiftning er ut fra hundenes sykdomshistorie lite sannsynlig. I tillegg utelukkes miltbrann, flåttsykdommer og harepest. Det er heller ingen forbindelse mellom hundesykdommen og E-coli viruset som er blitt påvist hos minst tre mennesker i høst.

Har tatt virustester

På 1980-tallet herjet en epidemi av hundedød med tilsvarende symptomer og sykdomsforløp i USA. Sykdommen skyldtes parvovirus. Oppkast, blodig diaré og mulig død innen 48 timer var fasiten dersom dyret ikke fikk riktig behandling. I Norge er de fleste hunder vaksinert mot dette Parvoviruset.

Haukaas forteller at Veterinærinstituttet likevel gjennomfører en rekke virustester for å være sikre på at denne hundesykdommen ikke skyldes en variant av parvoviruset.

– Vi vil få svar på virusprøver fredag, opplyser Haukaas.

– Mystisk og skummelt

Aftenposten møtte hundepasser Celca Corrall og den pensjonerte sledehunden Toya (13) i Stensparken tirsdag ettermiddag. Til tross for vissheten om mulige smittekilder, må datterens husky luftes. – Man må gå ut og ta sjanser. Hun kan jo ikke være inne, sukker hun. Corrall meddeler at hun har vært bekymret for datterens firbente den siste tiden. – Det er skummelt når du ikke vet så mye om hva du kan gjøre for å forhindre sykdommen.

Heldigvis, forteller Corrall, er Toya en gammel og asosial hund. – Vi går tur alene, uten å hilse på andre hunder. Jeg håper virkelig at hun ikke blir smittet, avslutter hun.

Flere av prøvesvarene vil ta to uker

Hannah Joan Jørgensen er instituttveterinær og mener funnene av bakterien Providencia er påfallende. Sammen med forskerne forsøker hun nå å finne ut av hvorfor noen hunder dør mens andre lever videre med samme bakterie. Hun opplyser at det kan ta to uker før man får fullstendige prøvesvar fra en obduksjon. Bakteriologiske prøvesvar kommer gjerne i løpet av en til to dager, mens andre analyser – som for eksempel virusprøver, vevsundersøkelser og giftprøver, kan ta noe lengre tid. Den fulle analysen kan gi nye forklaringer på en dødsårsak.

– Vi må også uansett undersøke om det er slektskap mellom bakteriene som er funnet, sier Jørgensen.

Forskerne har heller ikke avklart om bakterien faktisk smitter fra hund til hund.

– Det er foreløpig uklart. Dette er noe av det vi prøver å få klarhet i når vi nå har sendt ut et spørreskjema til landets veterinærer, sier Jørgensen.

Men det de vet, er at bakterien Providencia alcalifaciens kan overleve lenge, særlig i fuktig miljø.

Veterinærene skal svare på hva de syke hundene har spist

Spørreskjemaet fra Veterinærinstituttet er omfattende og detaljert. Veterinærer som får inn hunder med mage- og tarmsykdom blir blant annet bedt om å beskrive symptomene og sykdomsforløpet før det spørres etter hva hunden har spist de siste to ukene både av tørrfôr, våtfôr, rått fôr og andre typer, forskjellige godbiter i pakker, boks og løsvekt.

Det spørres også hvor hunden har vært i den samme perioden; på jakt, på utstilling, hos veterinær, om den har drukket vann fra bekker, elver eller innsjøer eller badet i ferskvann eller saltvann.

– Det høres ut som hundemat er et av hovedsporene for å finne smittekilden?

– Nei, det kan vi ikke si. Fôrundersøkelsen ga ingen retning, og det er så vidt vi vet brukt hundemat fra alle merker på det norske markedet, sier kommunikasjonsdirektør Atle Haukaas ved Veterinærinstituttet.

Én ny melding om syk hund

Tirsdag meldte Mattilsynet via sine nettsider at de har mottatt én ny melding om en hund som har lignende symptomer på sykdom siden mandag. Hunden skal ha tilholdssted i Østfold. Mattilsynet skriver videre at det har kommet færre meldinger om hunder med moderate symptomer.

Til nå er minst 26 hunder er registrert døde i Norge etter å ha hatt blodig diaré den siste tiden.

Mattilsynet har mottatt informasjon om sykdomstilfeller i Oslo, Akershus, Nordland, Vestfold, Aust-Agder, Hordaland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Buskerud, Hedmark, Rogaland, Østfold, Sogn og Fjordane og Telemark.

Ikke smittet mennesker

Selv om den ene bakterien som er funnet i de syke hundene også kan gi diaré eller urinveisinfeksjon hos mennesker, har Folkehelseinstituttet ikke fått noe informasjon om personer som er blitt syke etter kontakt med de syke hundene.

– Det er derfor ingen indikasjon på at dette smitter til mennesker, sier seniorrådgiver Karin Nygård, Avdeling for smitte fra vann, mat og dyr ved Folkehelseinstituttet.

Bakterien kan også forekomme i tarmen hos mennesker uten å gi sykdom.