«Bombegruppen har undersøkt gjenstandene som mistenkte var i besittelse av. Disse gjenstandene er ikke farlige, men blir tatt i beslag», skriver politiet på twitter.

Det var ca. klokken 15.15. at politiet selv meldte fra om at en person var pågrepet. Meldingen gikk ut på at mannen hadde ringt inn en bombetrussel fra der han befant seg utenfor politihuset på Grønland.

Senere har politiet presisert at mannen tok kontakt med politiet, sa at han var utenfor Politihuset og hevdet at han hadde en bombe med seg. Men at han ikke kom med trusler om å utløse bomben eller lignende.

Den mistenkte blir ifølge politiet avhørt i løpet av kvelden.

#Oslo. Politihuset. En person er pågrepet etter at han ringte oss og meddelte at han satt utenfor politihuset med en bombe. Det er en gjenstand i sekken vi må undersøke nærmere. Bombegruppen er underveis. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) September 11, 2019

– Da jeg skulle forlate politihuset, fikk jeg beskjed om at vi ikke kunne forlate bygningen. De har bedt oss trekke lenger inn i lokalet. Det er væpnet politi på utsiden, men situasjonen virker rolig, fortalte Dagbladets reporter Sindre Granly Meldalen, som befant seg ved politihuset under hendelsen.

Det var TV2 som først meldte fra om situasjonen.

Situasjonen var ifølge Dagbladets reporter avklart allerede før politiet sendte ut sin twitter-melding.

Politiet bekrefter at besøkende som befant seg i publikumshallen ble ført ut via en bakvei under hendelsen.