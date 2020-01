Politiet: 20-åringen som er siktet i Prinsdal-saken, har tilknytning til gjengmiljøet

Den 20 år gamle mannen er fra Oslo og er den tredje som blir siktet i drapssaken i Prinsdal sør i Oslo. Halil Kara (21) ble skutt og drept utenfor Prinsdal Grill fredag for en uke siden. En kamerat av ham ble skadet i basketaket som fulgte.

20-åringen som fredag ble siktet i drapssaken, var allerede varetektsfengslet for fire uker på bakgrunn av grov ulovlig bevæpning på offentlig sted. Han ble fremstilt for fengsling i Oslo tingrett torsdag. Han ble fengslet med brev- og besøksforbud i to uker.

I kjennelsen fra tingretten heter det blant annet at «siktede er godt kjent for politiet, og han har som nevnt en tilknytning til gjengmiljøet. Han er blitt tatt to ganger, i løpet av kort tid, med svært farlig skytevåpen».

Politiinspektør Grete Lien Metlid har gitt uttrykk for at politiet foreløpig ikke kjenner motivet for drapet. De har jobbet ut fra to hovedteorier.

– Vi jobber med å se på om det kan være et personlig motiv, eller om det kan knyttes til en konflikt mellom kriminelle miljøer i Oslo, sa hun tidligere denne uken.

«Svært spent situasjon i Oslo sør»

Fredag ble en tredje mann siktet i saken, og ifølge fengslingskjennelsen fra tingretten fra dagen før har det vært en spent situasjon blant gjenger i bydel Søndre Nordstrand.

«Etter det opplyste har det i løpet av de siste ukene oppstått en svært spent situasjon mellom gjenger i Oslo sør og øst, som siktede er en del av», heter det i kjennelsen som ble avsagt torsdag.

Aftenposten er kjent med at det over tid har vært flere konflikter mellom unge menn fra Holmlia og unge menn fra Mortensrud.

Folk i nærmiljøet viser blant annet til en hendelse under en festival på Holmlia i fjor sommer. Der var avdøde Kara involvert.

To dager før Kara ble skutt og drept, ble han i Oslo tingrett dømt til å betale 17.000 kroner i bot og saksomkostninger. Dommeren fant det bevist at han var en av flere som oppførte seg truende og aggressivt under festivalen.

I dommen beskrives det at han var en del av en gruppering på 20–30 personer fra Mortensrud.

«Politiet var i forkant varslet om at en gruppering fra Mortensrud («Mortensrud-gutta») var ute etter å ta en konkret person i Holmlia-grupperingen («Holmlia-gutta») og at det ville oppstå slåsskamp under festivalens siste konsert», heter det i dommen.

Retten festet ikke lit til den tiltaltes forklaring om at han ikke var involvert i situasjonen eller at han ikke kjente grupperingen fra Mortensrud.

Tingrettsdommen var ennå ikke rettskraftig. Kara er ikke tidligere straffedømt.

Politiet kjenner til konflikten

Politiinspektør Metlid bekrefter at politiet ser på en konflikt mellom unge menn fra Holmlia og Mortensrud.

– Det er en konflikt som vi kjenner til. Det er noe vi ser på med tanke på hva som kan være bakgrunnen for drapet. Vi ser også på relasjoner mellom de involverte, sier Metlid til Aftenposten.

Hun understreker at dette er en av flere teorier politiet ser på.

– Det er ikke klart for oss hva som er motivet for drapet. Derfor er historikk og personer som er involvert, viktig for saken.

Drapet på Kara har etterlatt et lokalmiljø i sorg. 2500 personer møtte opp på en begravelsesbønn på Mortensrud. Rundt 60 familiemedlemmer og venner skal ha vært med til begravelsen i Antalya i Tyrkia, der foreldrene opprinnelig kommer fra.

Da Aftenposten snakket med Halil Karas onkel, Suleyman Kara, tirsdag sa han at han ikke kunne fatte hvorfor noen har drept nevøen.

– Vi fatter ikke hvordan noen kan gjøre dette mot en så hjelpsom og godt likt person som Halil. Vi ser i hvert fall ingen grunn til at noen skulle gjøre det, sa han.

Onkelen sa at familien «har tenkt på alle teorier», men at «ingen virker logiske».

Fredag ønsker ikke Metlid å si hvilke roller de siktede har hatt.

– Vi sier ikke hva som har ledet til siktelsene, men de er siktet på bakgrunn av etterforskningen som går fremover. Vi er godt fornøyd med utviklingen i saken, sier Metlid.

Hun ønsker ikke å svare på om politiet har funnet drapsvåpenet.

Forsvarer: Han er uskyldig

Øyvind Bratlien er forsvarer for 20-åringen som ble siktet fredag. Han skriver i en SMS til Aftenposten at hans klient sier at han er uskyldig.

– Jeg dro rett i arresten og møtte ham. Han sier han er uskyldig. Derfor ser vi ingen grunn til at han skal forklare seg for politiet nå. Det vil være helt uforsvarlig å gå i avhør med en slik siktelse uten at forsvarer har satt seg inn i dokumentene, skriver Bratlien.

20-åringen ble dømt i Oslo tingrett i en annen sak desember. Ifølge dommen fra Oslo tingrett etterkom han ikke politiets pålegg om å stå i ro inntil veggen på Bogerud T-banestasjon i fjor sommer. Politiet hadde rykket ut til stede etter melding om at det var observert våpen på stedet.

Det var flere unge menn på stedet, deriblant mannen som nå er siktet. Han fikk 9500 kroner i bot for dette forholdet.

18-åring samtykker til fengsling

Den siktede 18-åringen som ble pågrepet onsdag kveld, ble avhørt torsdag. Avhør fortsetter ifølge politiet utover fredag. 18-åringen har samtykket til fengsling. Derfor går fengslingsmøtet som kontorforretning fredag.

– Han har akseptert fengsling for å kunne sjekkes ut av saken gjennom forklaringer han ikke skal beskyldes for å påvirke, skriver Elden i en tekstmelding til VG.

– Når det gjelder mannen som ble pågrepet i Ungarn i går, vet vi per nå ikke hvor raskt vi kan få ham til Norge. Han har foreløpig ikke fått oppnevnt noen norsk forsvarer, skriver politiet i en pressemelding.