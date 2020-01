Frode Berg får 4,3 millioner i erstatning fra staten

Berg sier til NRK at han er glad for at denne delen av saken nå er avsluttet og at han legger vekt på at han ikke har krevd erstatning, men at staten har tilbudt ham dette.

Frode Bergs advokat Brynjulf Risnes bekrefter i en sms til NTB at Berg har skrevet under på en avtale om erstatning på 4,3 millioner kroner hos Regjeringsadvokaten torsdag.

– Det er i tråd med statens tilbud. Frode Berg synes tilbudet var sjenerøst, og er takknemlig for den anerkjennelsen dette innebærer, skriver Risnes til NTB.

Frode Berg har etter at han kom hjem til Norge varslet at han ønsker erstatning for fengselsoppholdet i Russland. Det var i desember 2017 at Frode Berg ble pågrepet i Russland og senere dømt til 14 års fengsel for spionasje. Han ble løslatt i november i fjor som del av en spionutvekslingsavtale.

Berg har sagt at han er skuffet og bitter på E-tjenesten, som han mener lurte ham og presset ham til å utføre oppdrag i Russland. E-tjenesten har ikke ønsket å kommentere saken.