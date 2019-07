I 17.30-tiden søndag rykket nødetater ut etter en melding om at en hytte i Agasøstervegen på Rubbestadneset sto i brann. Tre kvarter seinere opplyste politiet at brannen har spredd seg og at området ville bli evakuert.

– Vi har nettopp fått melding om at de har kontroll. Det har blusset litt opp i den opprinnelige hytten igjen, så de konsentrerer seg om den nå, forteller vaktleder John Helle i Brannvesenet kl. 19.36.

Like før klokken 20 opplyser politiet at det fortsatt brenner litt i hytten. Politiet oppretter straffesak og etterforskningen vil forsøke å kartlegge hva som er årsaken til at brannen oppsto.

– Det er standard prosedyre. Akkurat nå har vi ingen indikasjon på hva som er årsaken til brannen, sier operasjonsleder Victoria Hillveg i Sørvest politidistrikt.

Ifølge politiet er 30 personer evakuert til en kai på østsiden av øyen.

– Per nå er disse fortsatt samlet, sier Hillveg.

Redningsselskapet

Totalt fem personer har fått i seg røyk fra brannen, og blir ivaretatt av helsepersonell. En person er kjørt i ambulanse til legevakt, de fire andre er undersøkt og klarert av ambulansepersonell på stedet.

Det er også flere som har kjørt vekk fra øyen selv, forteller operasjonsleder Victoria Hillveg i Sør-Vest politidistrikt.

– De er mannsterke der ute, og arbeider hardt for å få alt under kontroll, sier Helle.

Evakuerer

Skogbrannhelikopter og styrker fra Sivilforsvaret ble kalt ut for å bistå i slukningsarbeidet.

– Akkurat nå ser det ut som de klarer seg uten helikopter, så skogbrannhelikoptrene returnerer til basen. De vil være klar til å dra ut igjen dersom det blir behov, sa Helle like før klokken 19.30.

I 18-tiden sa operasjonsleder Hillveg at de ikke har oversikt over hvor mange som befinner seg i området, men at de ville evakuere alle på østsiden av øyen.

– Per nå har vi snakket med én hytteeier som har blitt bedt om å kjøre hjemover, sa Hillveg da.

Det var ikke folk på hytten der brannen startet, opplyser politiet. Hytteeiere i området ble bedt om å ta kontakt.

Rundt klokken 18.15 meldte Finnås Kraftlag at kunder i områdene Brakadal og Agasøster er uten strøm på grunn av brannen.

Maskin fra Torp og Ljosland på tur til Bømlo for å bistå. pic.twitter.com/gidbhvYXn8 — Skogbrann Helikopter (@SkogbrannHeli) July 14, 2019

– Bekymret for butanbeholder

Kort tid etter at brannen ble meldt, sa Gilberg at de var bekymret for en butanbeholder i en bod ved hytten.

– Vi var bekymret for en butanbeholder i hytten, men jeg vet ikke noe mer om den enda, sa Gilberg.

Ifølge Gilberg startet nødetatene med utvendig slukking. Fokuset var å begrense skaden på området rundt hytten og hindre spredning.

– Vannforsyning er et stort problem, så det er en tankbil på vei fra Stord. I tillegg jobber vi med å få tak i en pumpe for å pumpe opp sjøvann, sa Gilberg i 17-tiden.