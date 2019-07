Reisearrangør: Russereiser til Hellas halvert

Den østerrikske reisearrangøren administrerer og arrangerer blant annet turer til den greske øya Ios, hvor mange kommende norske russ har lagt sommerferien de siste årene.

I fjor kjøpte 900 norske ungdommer reiser til Ios gjennom selskapet, i år er tallet 450, skriver NRK.

– De gruppene som var her i fjor, er ikke her i år. Det er mindre folk og mindre rivalisering mellom skolene. Det gjør at alle har en bedre mentalitet, og at de er innstilt på å være greie med hverandre, sier eier René Schwarzgruber til kanalen.

Sommeren 2018 ble ti norske ungdommer pågrepet på ferieøya Kos, siktet for slåssing på offentlig sted, ordensforstyrrelser og politivold.

Tidligere denne uka ble en norsk 18-åring pågrepet på øya Ios etter en voldsepisode på et hotell natt til mandag. Mannen er mistenkt for å ha skadet en kamerat med en knust flaske. De to var på tur med den østerrikske reisearrangøren.