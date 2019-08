Malvik-ordfører omkom i båtulykke utenfor Namsos

Det bekrefter Trøndelag politidistrikt torsdag ettermiddag. Aune (33) og Namsos’ kommunepsykolog Eivind Olav Kjelbotn Evensen (43) omkom etter ulykken.

– Dette er personer som er godt kjent i sine respektive kommuner, sier politiet. De har i samråd med familiene valgt å gå ut med navnene.

Malvik kommune

Evensen ble erklært død ved ankomst til sykehuset, opplyste politiet i en pressemelding torsdag formiddag. Under en pressekonferanse torsdag ettermiddag opplyste politiet at Aune hadde livstruende skader, men at hun senere ble bekreftet omkommet.

Politiet opplyser at de går ut med navnene på de omkomne i samråd med pårørende.

Støre: Arbeiderpartiet har mistet et av sine største talenter

Ap-leder Jonas Gahr Støre skriver på Facebook at han med stor sorg mottok budskapet om Aune og Evensens bortgang.

«Hele Arbeiderpartiet er i dyp sorg over at vår gode partikamerat Ingrid Aune har gått bort så altfor tidlig», skriver han.

Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om at vår kjære venn og partikollega, ordfører i Malvik Ingrid Aune,... Posted by Jonas Gahr Støre on Thursday, August 1, 2019

Trøndelag Arbeiderparti skriver på Facebook at det er med stor sorg at de mottok budskapet torsdag

«Ingrid har vært en av våre fremste folkevalgte som har gjort en fantastisk jobb for kommunen sin og for Arbeiderpartiet»

Historisk Malvik-ordfører

Aune var politisk rådgiver for tidligere forsvarsminister Espen Barth Eide og en del ledelsen i Forsvarsdepartementet. Hun fulgte etter Barth Eide til Utenriksdepartementet, da han tok over som utenriksminister i september 2012.

Ved kommunevalget i 2015 var hun Aps ordførerkandidat i Malvik. Hun ble Malviks første kvinnelige ordforer, og deres yngste ordfører gjennom tidene.

Therese Alice Sanne / VG / NTB scanpix

Aune var tidligere forskningsassistent ved NUPI, Institutt for forsvarsstudier (IFS), informasjonskonsulent i Den norske Atlanterhavskomité og sjef for samfunns- og myndighetskontakt i energiselskapet Trønderenergi.

Hun hadde også flere sentrale verv i AUF fra 2003 til 2011.

43 år gamle Evensen har siden mars i fjor jobbet som kommunepsykolog i Namsos. Før dette jobbet han i 15 år på psykiatrisk klinikk ved sykehuset i Namsos.

Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Vitner: – Hørte to smell

Nødetatene rykket ut etter at et vitne hadde meldt om ulykken klokken 1.43 natt til torsdag.

– Vi hørte to smell og båten, men så ingenting. Vi gikk ut og da gikk motoren på båten fortsatt, sier vitne Lise Hansen til Adresseavisen.

På et skjær i fjorden utenfor Namsos fant politiet daycruiseren et stykke opp på land. De to ble da først betegnet som alvorlig skadet. De ble fraktet i båt til land og fløyet med luftambulanse til sykehuset Namsos.

Båten skal ha hatt store materielle skader, og motoren gikk fremdeles da nødetatene kom til stedet, opplyste operasjonsleder Wenche Johnsen tidligere torsdag.