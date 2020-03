Kommunene i Oslo og Viken trenger over én million munnbind og smittefrakker

Mandag kom en last med rundt én million munnbind til Norge.

Disse skal fordeles til helsepersonell på sykehus og i kommuner som trenger beskyttelse når de skal håndtere pasienter som er eller kan være smittet av koronaviruset.

– Vi har også fått andre forsendelser før helgen, og vi har begynt å få opp produksjonen av smittevernfrakker og desinfeksjonsvæsker i Norge, sier helseminister Bent Høie.

Han og statsminister Erna Solberg var tilstede da utstyret ble distribuert ut.

Høie kan ikke svare på hvor mye av behovet som nå er dekket opp, men de siste dagene har Fylkesmennene innrapportert behovet for smittevernutstyr i kommunene til Helsedirektoratet.

Stort behov i Oslo og Viken

Disse innrapporteringene tyder på at en leveranse på én million munnbind ikke på langt nær er tilstrekkelig.

Kommunene i fem av landets 11 fylker alene anslår at de trenger nærmere 1,3 millioner munnbind for å håndtere koronautbruddet, viser oversiktene Aftenposten har fått innsyn i.

Dette kommer i tillegg til sykehusene, der det også er mangel på smittevernutstyr.

Av de fem fylkene som har innrapportert er det Oslo og Viken som har det største behovet. Kommunene her har meldt inn at de trenger 691.000 munnbind, 2,2 millioner hansker og 493.000 smittefrakker.

Som Aftenposten fortalte i helgen, begynte helsepersonell i Oslo å kjøpe beskyttelsesutstyr i jernvarehandler allerede i februar.

Da hadde helsetjenesten i én Oslo-bydel med 33.000 innbyggere kun tre ansiktsmasker og 100 smittefrakker tilgjengelig.

Advarte om utstyrsmangel i 2009

Ifølge NRK har landets største helseforetak, Helse Sør-Øst, lenge blitt advart om kritisk mangel på smittevernutstyr. Under svineinfluensaepidemien i 2009 konkluderte Oslo universitetssykehus med at det var mangel på smittevernutstyr «på sentralt lager og over alt ellers».

«Dersom svineinfluensaen hadde vært en mer alvorlig, dødelig pandemi, vil håndteringen av scenarioet blitt en katastrofe», heter det i evalueringen som NRK har fått innsyn i.

Helsedirektoratet innrømmer overfor kanalen at smittevernutstyr burde ha blitt prioritert høyere.

«Helsedirektoratet ser i dagens situasjon at etterlevelse av å ha tilstrekkelig lagre ikke har vært høyt nok på dagsordenen. Tidligere i år sto derfor både vi i Norge og andre land i den situasjonen at det ble en generell svikt i forsyningen fra produsentene, der de fleste er i Kina, noe som gjorde det vanskelig å fylle opp lagrene.», skriver divisjonsredaktør Johan Torgersen i Helsedirektoratet i en e-post til NRK.

Oppfordret til nasjonal dugnad, men leverandører sier de ikke får svar

Fredag publiserte Helsedirektoratet en pressemelding der de oppfordret til «nasjonal dugnad» for å få tak i nok smittevernutstyr, og de ber alle med tilgang på dette om å ta kontakt.

Norsk Industri skriver i en pressemelding at det Skien-baserte foretaket Asap Norway har signert en kontrakt med Helse Sør-Øst om å produsere 400.000 smittevernfrakker, med opsjon på ytterligere 200.000, de neste månedene.

Gjennom helgen har Aftenposten blitt kontaktet av en rekke andre leverandører som opplyser å ha tilgang på smittevernutstyr, men som forteller at de ikke får svar på henvendelsene de retter til helsemyndighetene.

– Det er så mange at ikke alle har fått et skikkelig svar. Til dem vil jeg si unnskyld for at vi ikke har klart det, men også tusen, tusen takk til alle de som har engasjert seg, sier helseministeren til VG.

Aftenposten har siden fredag avventet tilbakemelding fra Helsedirektoratet om status på leveranser av smittevernutstyr og omfanget av behovet i helsetjenesten, men dette er ikke blitt besvart.