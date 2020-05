E39 stengt etter at stein løsnet fra Eikefettunnelen

Natt til torsdag kom det først melding om at E39 Eikefettunnelen i Alver Kommune var stengt etter varsel om at et brannslukningsapparat i tunnelen var fjernet.

Politi og brannvesen rykket ut og fant at det ikke hadde vært noen ulykke som forårsaket fjerning av brannslukningsapparat, men en større stein som var falt ned fra tunneltaket.

– Veitrafikksentralen varslet og sender entreprenør. Tunnelen vil bli stengt inntil fagkyndig befaring er utført, meldte politiet i Vest klokka 5.11.

En halvtime senere pågikk opprydningsarbeidet fremdeles.