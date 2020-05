Sjøfartsdirektoratet: Bekymret for at det skal skje flere alvorlige vannscooterulykker

To menn i 30-årene ble lørdag formiddag funnet døde etter en vannscooterulykke ved Hvaler utenfor Fredrikstad.

Lørdag ettermiddag var det en ny vannscooterulykke, i Sykkylven på Sunnmøre. Der ble to menn, en i 20-årene og en i 30-årene, fraktet til Ålesund sykehus med ambulanse og luftambulanse. Hvordan det går med dem, kunne ikke politiet si noe om søndag ettermiddag.

Skjer sjelden dødsulykker

Ingen har oversikt over hvor mange ulykker det har vært med vannscooter de siste årene. Men Sjøfartsdirektoratet registrerer dødsulykker, og de skjer sjelden.

De siste fem årene har det vært fire dødsfall ved bruk av vannscooter. Til sammenligning mister rundt 30 personer livet i fritidsbåtulykker hvert år.

To av vannscooter-dødsfallene skjedde i 2018 og to nå i helgen. Den profilerte og populære langrennsløperen Vibeke Skofterud omkom i en vannscooterulykke i Arendal sommeren for to år siden.

Fredrik Hagen

– Flinke til å tenke sikkerhet

Sjøfartsdirektoratet, som har ansvar for sikkerhet for liv til sjøs, jobber nå med å få registrert alle ulykker med vannscooter.

– Vi ser at flere skaffer seg vannscootere, og noen kjører i høy hastighet uten mye erfaring. Det gjør oss bekymret for at det skal skje flere alvorlige ulykker, sier kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i direktoratet.

Det er cirka 15.000 vannscootere i Norge, og Redningsselskapet rykker ut til få ulykker med dem.

– Vårt inntrykk er at de som kjører vannscooter, er flinke til å tenke sikkerhet og bruker dødmannsknapp (brukes for å stoppe motoren om du faller ut av båten), forteller pressevakt Lars Mosby Enger.

Generelt mener de at grunnen til vannscooter-ulykker, i likhet med båtulykker, ofte er en kombinasjon av fart og mørke, gjerne også alkohol.

– Mange ulykker kunne vært unngått om fører holdt seg edru, avpasset farten og unngikk seilas om natten, sier Enger.

Torstein Bøe / NTB scanpix (illustrasjonsfoto)

Kan bli påbudt å ta høyhastighets-kurs

En vannscooter er som en motorsykkel på sjøen og kan kjøre i alt fra 30 til 80 knop.

Sjøfartsdirektoratet utreder nå et lovforslag om høyhastighets-sertifikat for fritidsbåter. Det går ut på at de som har båter eller vannscootere som kan kjøre over 50 knop, må ta et kurs og få et eget høyhastighets-sertifikat.

– En båt eller en vannscooter kan være skummel hvis den havner i feil hender. Mer kompetanse er positivt, sier Lars Mosby Enger i Redningsselskapet.

Det er opp til politikerne om det blir noe av, men trolig vil loven innføres fra 2021, ifølge Enger.