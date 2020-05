Ny vannscooterulykke - to til sykehus

Politiet fikk melding om ulykken klokken 21.50.

– Vi fikk melding fra vitner som hadde sett ulykken på sjøen. De dro ut og berget de to mennene og fikk dem til legevakten, forteller operasjonsleder John Bratland i hos politiet i Møre og Romsdal til NTB.

Etter hvert ble de to, en mann i 20-årene og den andre i 30-årene, hentet til Ålesund sykehus med ambulanse og luftambulanse.

– Vi har ikke snakket med dem, men har sikret blodprøve fra den ene. Vi mistenker promillekjøring, sier operasjonslederen.

Han sier de vet lite om omstendighetene rundt hendelsen og de er også usikre på hva som skjedde med vannscooteren.

To menn omkom

Også lørdag var det en vannscooterulykke ved Hvaler utenfor Fredrikstad. To menn ble funnet døde etter funn av en havarert vannscooter.

De to mennene var i 30-årene og satt på samme vannscooter. De var også sammen med en annen venn, som var på sjøen sammen med dem, men i en egen båt. De skal på et tidspunkt, trolig i 20-tiden, ha skilt lag da vannscooteren dro for å fylle drivstoff, fortalte operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt til Aftenposten.

Alle tre skal ha vært på vei til en hytte sammen.