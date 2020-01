Statens vegvesen

«Ingenting kan lenger stanse E18.»

Det sa samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) da han 19. desember i fjor møtte tilhengere av prosjektet på Ramstadsletta i Bærum.

Ved å sende E18s finansieringsplan til Stortinget varslet Dale at slaget om det omstridte veiprosjektet var avgjort en gang for alle. På Stortinget har regjeringen flertall, og kan se bort fra at det nye fylkesrådet i Viken, i likhet med byrådet i Oslo, ønsker å stanse prosjektet slik det i dag er planlagt.

På Ramstadsletta sa Dale til Aftenposten at byggingen av veien kan være i full gang før stortingsvalget i 2021, og dermed vanskelig å stoppe.

Men en uke før møtet på Ramstadsletta hadde Dale mottatt en rapport som opererer med et annet tidsperspektiv for E18.

Rapport: Byggestart oktober 2022

Den 11. desember mottok Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet det som kalles KS2, en siste, uavhengig kvalitetssikring av E18-prosjektet, signert rådgivningsfirmaene PwC, Concreto, Tyréns og Teleplan consult.

Det har tatt Aftenposten usedvanlig lang tid å få innsyn i rapporten, som for øvrig er sterkt sladdet. Men vi kan nå slå fast at den konkluderer med følgende tidsplan:

Utlysing E18 Lysaker-Ramstadsletta: 11. mars 2021.

Undertegning av kontrakt: 6. juli 2022.

Byggestart 5. oktober 2022.

Ferdigstillelse 28. september 2028.

– Stans vil være hårreisende

Aftenposten har konfrontert Jon Georg Dale med de nye datoene.

– Etter mine vurderinger blir det uansett håpløst for et nytt storting å få trykket alt tilbake på tuben, sier han.

– Kan et nytt flertall og en ny regjering likevel endre prosjektet kraftig?

– I teorien kan de det. Men da må de påta seg nye, store regninger, og ansvaret for store forsinkelser. For prosjektet løper nå, som utgiftene gjør. Det ville være en hårreisende politisk beslutning, sier Dale.

– I hvilken grad gir stortingsbehandlingen denne våren, planlegging som fortsetter og utsending av grunnlaget for å skrive kontrakt en garanti for at prosjektet blir slik det fremstår i dag?

– Jeg opplever at det gir en ganske stor garanti, sier Dale.

Men Arne Nævra, samferdselspolitisk talsmann for SV på Stortinget, har en annen versjon.

– Det vil komme reverseringer og tilpasninger

– I prinsippet kan en ny regjering og et nytt storting endre alt. Spørsmålet er hvilke konklusjoner de som er opposisjonspartier på Stortinget i dag, trekker. Ingen kan lenger kimse av hva det politiske flertallet i Oslo og Viken mener, sier Arne Nævra.

– Hva ved E18 kan bli endret?

– Det kan godt være at man bruker deler av pakken som er planlagt, det beste ved den. Men dersom det ikke nå i vår dukker opp noen kompromisser om prosjektet vil det bli reverseringer og tilpasninger.

– Hva mener du er det beste med prosjektet?

– Egne veier for buss og sykkel. Arbeiderpartiet vil nok være opptatt av at deler av veien bør gå under bakken. Men alt i alt mener vi i SV at prosjektet vil stimulere til mer bilbruk, sier Nævra.

Fakta: Slik blir nye E18 Nye E18 Lysaker-Ramstadsletta utgjør 4,4 km med motorvei. Omtrent halvparten går i tunnel ved Høvik. Mellom Lysaker og Strand skal veien følge dagens trasé, men gå delvis i kulvert og under betonglokk ved Stabekk. Her må dagens vei legges midlertidig om, noe som krever ekstra kjøp av eiendom. Kapasiteten på selve motorveien vil ifølge prosjektet bli omtrent som i dag, men over noen strekninger får den flere felter enn i dag. Ved siden av motorveien skal det gå egne buss- og sykkelveier. Prosjektet omfatter også en tverrvei gjennom Bærum, Gjønnesdiagonalen, som også delvis skal gå i tunnel. Deler av veien vil bestå av fire felt. KS2-rapporten tror at prisen for E18 slik den er planlagt vil komme på godt over 17 mrd. kroner. Regjeringen har lovet at bompengeandelen uansett ikke skal bli større enn det som omtales i gjeldende Nasjonal transportplan. Staten skal bidra med 25 prosent, Oslopakke 3 med to milliarder kroner, resten skal betales med bompenger. I dag kjører rundt 90.000 biler her i døgnet. I fremtiden blir det mange flere, anslår KS2-rapporten.

Vil ta usedvanlig lang tid å bygge

KS2-rapporten er kritisk til kontraktsløsningen som Statens vegvesen legger opp til. Den konstaterer at E18 totalt sett er svært komplekst, og at det som veiprosjekt vil ta usedvanlig lang tid å bygge.

Men rapporten støtter også klart behovet for å gjøre noe med dagens vei.

Generelt gir mye trafikk, smale «skuldre» langs veien og mange av- og påkjøringer et høyt potensial for ulykker. At det ikke er plass til å sette fra seg kjøretøyer ved havarier eller ulykker, øker risikoen ytterligere.

Veien utsetter også nærområdene for forurensning og støy, samtidig som den utgjør en barriere for all bevegelse i nord-sør retning langs veien, ikke minst til den stadig voksende bydelen Fornebu.

I dag fungerer veien også som en lokal vei, ettersom den går gjennom boligområder som ikke er dimensjonert for store trafikkmengder.