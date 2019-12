Ari Behns familie takker for støtten: – Varmer å se at Ari har betydd så mye for så mange

En lang rekke mennesker har i dag lagt ned blomster på Slottsplassen for å minnes Ari Behn, som 1. juledag valgte avslutte livet sitt, 47 år gammel.

I tillegg har tusenvis av mennesker gikk uttrykk for varme minner knyttet til Behn. Utspillene har blitt publisert i både i sosiale medier og i Aftenpostens minneprotokoll.

– Familien har bedt med videreformidle at de er enormt takknemlige for den overveldende støtten og alle kondolanser de har fått i denne tøffe tiden. Det varmer å se at Ari har betydd så mye for så mange, sier Behns mangeårige manager Geir Håkonsrud på vegne av familien til NTB.

