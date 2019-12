Slik så stjernehimmelen over Finse ut torsdag kveld

Værkameraene er blitt et svært viktig hjelpemiddel for pilotene som skal fly legehelikoptre for å hente kritisk skadede eller syke pasienter over alt i det værharde landet vårt.

Det er givere og støttespillere til Stiftelsen Norsk Luftambulanse som finansierer nettverket av værkamerastasjoner. Den første ble satt opp i Stavn i Hallingdal i 2013. Ved årsskiftet er 100 stasjoner på plass – og nye er under planlegging.

Værkamerastasjonene kobler seg opp automatisk til Stiftelsen Norsk Luftambulanses servere via mobilnettet. Nye bilder blir overført fire ganger i timen. Data om lufttrykk og temperatur sendes annethvert minutt.

Bildene og værdataene kan sees på alle basene, enten på storskjerm eller via en egen mobilapplikasjon.

– Vi er ikke på basen hele tiden. Ved å kunne bruke nettbrett eller smarttelefonen, kan vi vurdere været når vi for eksempel skal fly tilbake med pasienten. Da kan vi kjapt vurdere om at det er OK å lande på sykehuset, forteller flyver Jens Fjelnset i Norsk Luftambulanse til stiftelsens nettsted.

Politihelikoptret og øvrige operatører i luftambulansetjenesten har også tilgang til systemet.