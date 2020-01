Kraftig uvær førte fredag til store problemer flere steder i landet. Litt over klokken 17 fredag blåste deler av et tak av en omsorgsbolig i Eidfjord i Hordaland. Ifølge Bergens Tidende er det så langt ikke er meldt om personskade.

Politiet oppfordrer folk i området til «å ferdes med forsiktighet dersom man må ut.»

Flere steder på Vestlandet ble det i ulike medier meldt om strømbrudd fredag ettermiddag. Ifølge Sunnmørsposten førte uværet til at nordgående hurtigrute «Nordkapp» ikke tok sjansen på å legge til kai i Ålesund fredag, og gikk videre til Molde. Uværet førte også til at at sørgående hurtigrute «Polarlys» ikke beveger seg sør for Trondheim, men blir liggende der til det skal gå nordover igjen.

Også for flytrafikken har været skapt problemer på Nordvestlandet, ifølge NRK. Både ambulanseflyet og ambulansehelikopteret i Ålesund står på bakken på grunn av været.

Vegtrafikksentralen i Nord-Norge ba folk vurdere om det er nødvendig å legge ut på kjøretur i helga.

Stengte fjelloverganger

I Sør-Norge var alle fjelloverganger mellom øst og vest stengt på grunn av heftig vintervær.

Fredag ettermiddag la Vegtrafikksentralen ut en oppdatering av status på Twitter.

«Stengte fjelloverganger:

Rv15 Strynefjellet, åpner ikke i dag

Rv13 Vikafjellet, åpner ikke i dag

Rv7 Hardangervidda, åpner ikke i dag

Fv50 Hol-Aurland, åpner ikke i dag

Fv53 Tyin-Årdal, åpner ikke i dag

E134 Haukeli, åpner ikke i dag

E16 Filefjell-kolonne for kjøretøy o/7,5 tonn

Rv52 Hemsedal- stengt

Ifølge Vegtrafikksentralen var også E6 over Saltfjellet stengt på grunn av uvær fredag og ville ikke bli åpnet igjen i løpet av dagen. I Finnmark ble det fredag meldt om kolonnekjøring på europavei 69 fra Skarsvåg til Nordkapp på grunn av uvær.

Både på Vestlandet, i Trøndelag og i Nord-Norge ble enkelte hurtigbåter og ferger innstilt på grunn av dårlige værforhold.

Verst fredag ettermiddag og kveld

Ifølge vakthavende meteorolog Magni Svanevik ved Meteorologisk institutt ville været være verst fredag ettermiddag og kveld.

I et intervju foretatt fredag ettermiddag spår hun liten til full storm og kraftige snøbyger på fjellovergangene i Sør-Norge.

– Noen steder kan kanskje få enda sterkere vind lokalt, sa hun og la til at kraftig vind i kombinasjon med snø ville gjøre det «ekkelt over fjellet».

Lørdag vil det ifølge Svanevik roe seg litt her, men det vil bli snøbyger og sterk kuling på starten av dagen.

– Utover ettermiddagen vil det selv om det blir en del vind, roe seg en god del, og snøbygene vil avta, sa hun.

Strynefjellet og Dovrefjell: Fortsatt uvær

Ifølge meteorologen vil uværet holde stand litt lenger i f.eks. Oppdal og ikke minst på Dovrefjell og Strynefjell.

– På Dovrefjell kan det bli nordvestlig sterk kuling lørdag ettermiddag og kveld, sier hun og antar at det der fortsatt vil kunne bli problemer med å komme seg over fjellet.

I Nord-Norge vil det også bli en god del vind og snøbyger utover dagen i morgen, men vinden vil avta etter hvert. Ifølge Svanevik vil det hele dagen lørdag bli snøbyger fra Møre og Romsdal og nordover, mens det sør for Sognefjorden blir oppholdsvær utover ettermiddagen.

Sterk storm, forsinkede fly og strømbrudd

Ifølge Adresseavisen er flere avganger fra Værnes er forsinket fredag kveld som følge av uværet. Avisen melder om sterk storm på kysten av Trøndelag med vindkast på opptil 135 kilometer i timen.

Bergens Tidende melder at 1223 kunder på Askøy er uten strøm på grunn av uværet. Det jobbes med å utbedre feilen, og Norgesnett estimerer at strømmen skal være tilbake iløpet av kvelden.

Fredag kveld melder politiets operasjonssentral i Oslo at det også har begynt å blåse i hovedstaden. Et tre har veltet i krysset mellom Josefines gate og Gustavs gate. Treet ligger over flere biler, og bussen kommer ikke forbi, skriver politiet på Twitter. Det skal ifølge politiet ikke være personskader.