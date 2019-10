Ung mann lam etter nakkeskudd – gjengmedlemmer dømt for drapsforsøk

23-åringen ble skutt i bakhodet på Holmlia i Oslo i oktober 2017. Bakgrunnen for drapsforsøket skal ha vært en gjengkonflikt.

Politiet mener alle de involverte er tilknyttet den kriminelle gjengen Young Bloods, skrev VG tidligere i år.

To av mennene er dømt til fengsel i åtte år, mens sistemann – en 27-åring dømmes til seks år fengsel. Alle tre anket dommen på stedet.

Tre andre menn er i Oslo tingrett domfelt for grov kroppskrenkelse mot 23-åringen, men frifunnet for drapsforsøk, melder TV 2. En 25-åring er dømt til fengsel i tre år, mens de to andre er dømt til fengsel i to år. Disse tre tok betenkningstid.

De seks tiltalte er i alderen 25 til 28 år.

Lam fra brystet og ned

23-åringen er i dag lam fra brystet og ned som følge av skuddet mot bakhodet. Ifølge bistandsadvokat Carl Rieber-Mohn er han avhengig av hjelp døgnet rundt.

Politiet fant den da 21 år gamle mannen liggende på gaten i Dyretråkket på Holmlia like etter midnatt natt til lørdag 7. oktober i 2017. Da hadde vitner i området varslet politiet om skyting og flere personer som løp vekk fra området.

I og med at det ikke er brakt på det rene hvem av de seks mennene som avfyrte skuddene, er alle dømt for medvirkning.

Konfrontasjon

Det fremgår av tiltalen at de seks var samlet i en leilighet på Holmlia. En halv time før midnatt gikk to av dem ut for å holde vakt da det var ventet at offeret og noen venner av ham skulle komme til stedet.

Klokka 23.45 kom bilen kjørende og parkerte mellom blokkene i Dyretråkket. Da bilen stanset, kom de fire gjenværende i leiligheten løpende ut og samlet seg på plassen utenfor.

Ifølge tiltalen hadde tre av dem våpen synlig fremme. En av dem slo offeret i ansiktet. Deretter avfyrte de flere skudd.

En av de seks skjøt ham i bakhodet for å drepe. Mannen overlevde fordi han fikk medisinsk hjelp, skrev statsadvokat Andreas Schei.