Ekstraordinært landsstyremøte om bompenger i Frp søndag

Per-Willy Amundsen, stortingsrepresentant for Troms og landsstyremedlem i Frp, bekrefter opplysningene overfor avisen.

– Det er det som ligger i potten, sier han. Amundsen sier til avisen at ett krav må innfris dersom han og de øvrige to nordlendingene – Odd Eilert Persen og Eivind Stene, henholdsvis leder og nestleder i Troms og Finnmark Frp – skal stemme for å fortsette i regjering med Høyre.

– Jeg forventer at vi får gjennomslag for bompengefri E8. Det må være en del av løsningen. Det handler om Nord-Norges viktigste innfartsvei. Vi må gå i gang med byggingen nå, sier Amundsen og fortsetter:

– Dersom de forventer å få våre tre stemmer for at vi skal fortsette i regjering, er dette en del av løsningen. Ellers kommer vi til å stemme for at vi skal ut av regjering. Vi er lei av hele E8-kampen, sier Amundsen til avisen.

Kalt inn på kort varsel

Atle Simonsen (Frp), statssekretær i Samferdelsdepartementet, bekrefter overfor Aftenposten at det er kalt inn til landsstyremøte søndag. Invitasjonen ble sendt ut fredag ettermiddag, og det legges opp til et fysisk møte der landsstyremedlemmene kommer til Oslo på kort varsel.

– Vi har bestemt oss for å kalle inn landsstyret fordi vi ønsker å oppdatere dem om status i forhandlingene om bompenger, sier Simonsen til Aftenposten.

– Pågår disse forhandlingene om bompengeløsning fortsatt eller er det brudd?

– Det kan jeg ikke si.

– Er det riktig at Frps regjeringsdeltagelse kommer opp til debatt på landssstyremøtet søndag?

– Det vil jeg ikke kommentere.

De fire regjeringspartiene Høyre, Frp, Venstre og KrF har forhandlet om bompenger siden før sommerferien, etter at Frps landsstyre i juni stilte seks krav.

Tidligere denne uken ga samferdselsminister Jon Georg Dale uttrykk for at de fire partiene nærmet seg en løsning.