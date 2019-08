(Bergens Tidende) Brenton Tarrant (28) er siktet for drapet på 51 mennesker i to moskeer på New Zealand i mars i år. Tarrant var inspirert av Anders Behring Breivik.

Noen uker senere tok en mann seg inn i en synagoge i San Diego, California. En kvinne (60) ble drept og flere skadet. Politiet mener John Earnest (19) står bak. Earnest var inspirert av Brenton Tarrant, skriver Bergens Tidende.