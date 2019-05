Omkom i trafikkulykke i Oppland

Politiet meldte først at en person var alvorlig skadet. Rett over klokken 22 meldte operasjonssentralen i Innlandet politidistrikt på Twitter at personen døde.

Ulykken skjedde på fylkesvei 33 ved Østrønningen i Oppland.

– Det var en enslig bil som kjørte inn i et tre. Veien er sperret, og vi foretar kriminaltekniske undersøkelser på stedet, sier operasjonsleder Dyre Antonsen ennå-til NTB klokken 23.30.

Politiet har ikke sikker ID på vedkommende foreløpig. Pårørende er dermed ikke varslet på nåværende tidspunkt.

Politiet opplyser at veien vil bli stengt i en lengre periode.