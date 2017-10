Norske barn blir de første i Europa som screenes for immunsvikt

Screeningen av nyfødte i Norge utvides med to nye sykdommer. Det ble klart etter at forskriften ble vedtatt i statsråd i dag.

Immunsviktsykdommene som blir innlemmet i screeningen, kan føre til alvorlig helseskade eller død i løpet av første leveår. Dersom de oppdages tidlig og behandlingen kommer raskt i gang, kan barnet bli friskt.

Tobias Reinhardtsen fra Vennesla ble ved en tilfeldighet screenet 17. februar 2016 fordi han deltok i et prøveprosjekt. Det reddet livet hans. Foreldrene Nina Endresen og Stig Reinhardtsen valgte å stå frem med hans historie i A-magasinet.

Fakta: Nyfødtscreening: Alle barn som fødes,blir screenet for 23 alvorlige, behandlingsbare sykdommer, de fleste stoffskiftesykdommer. Immunsvikt er foreløpig ikke en del av det ordinære screeningprogrammet. Sykdommene som blir innlemmet i screeningen fra årsskiftet er alvorlig kombinert immunsvikt (SCID) og andre alvorlige T-celle defekter og 3-OH 3-metylglutaryl-CoA lyasedefekt (HMG). Et prøveprosjekt med testing av barn for slik sykdom startet i 2015. Seks sykehus er med i prøveprosjektet. Tre barn med alvorlig immunsvikt er fanget opp etter at 15.000 barn er testet. Alle gravide kvinner som ønsker at babyen skal bli testet for alvorlig kombinert immunsvikt (SCID) rett etter fødselen, kan laste ned samtykkeerklæring på Nyfødtscreeningens nettsider – også de som føder ved sykehus som ikke er med i prosjektet.

– Dette er det beste som kunne skje. Jeg får tårer i øynene når jeg tenker at alle barn skal få den samme muligheten, sier Nina Endresen.

Først i Europa

– Dette er fantastiske nyheter, sier lederen av prøveprosjektet ved Nyfødtscreeningen på OUS, overlege Asbjørg Stray-Pedersen.

– Det pågår flere pilotprosjekter i mange europeiske land, men vi vil bli først når vi går i gang med dette fra 1. januar. Og vår måte å gjøre dette på gir svært få falske positive svar på prøvene.

Hun sender en takk til alle mødrene på de seks sykehusene som deltok i prøveprosjektet. – De har bidratt til å få til de gode resultatene fra prøveprosjektet, slik at screeningen kan foregå på en trygg måte.

Fakta: Screeningen i andre land: USA:Flere hundre barn oppdaget og behandlet etter immunsvikt-screening (SCID). I noen delstater startet screeningen for et tiår siden. I dag er 48 av 50 delstater i gang med screening eller pilotprosjekter. Israel: Har startet nasjonal screening for SCID. Sverige: Socialstyrelsen arbeider med å vurdere spørsmålet om SCID skal bli en del av screeningen av nyfødte. Europa ellers:Det er gjennomført pilotprosjekter for SCID-screening i blant annet Nederland, Spania, Frankrike, Storbritannia og Tyskland.

Høie: – Vil spare foreldre for sorg og smerte

– Jeg er veldig glad for at nyfødtscreeningen utvides med disse sykdommene. Dette vil gjøre det mulig å hindre alvorlig helseskade og dødsfall blant små barn, og spare foreldre for sorg og smerte, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Utvidelsen av nyfødtscreeningen blir gjort ved endringer i forskriften om genetiske masseundersøkelse av nyfødte.

De regionale helseforetakene har plikt til å tilby screening av alle nyfødte.

Det kreves noe praktisk forberedelse før utvidelsen kan starte opp. Endringene trer derfor i kraft 1. januar 2018.

– Dette har vært viktig for meg. Gjennoms screeningene kan vi ikke bare oppdage, men det fantastiske er at vi kan gi en behandling som gjør at barnet blir frisk. Alternativet er alvorlig sykdom og tidlig død.

Stenersen, Tor

– Hvordan fikk dere det til så raskt?

– Det har vært et sterkt engasjement i fagmiljøene og blant enkeltpersoner som Erik W. Andersen. Aftenpostens artikler har vist tydelig hva screeningen betyr, og løftet frem disse sakene, sier Høie.

Erik W. Andersen mistet selv to sønner i SCID og har i mange år kjempet for å få til en nasjonal screening i Norge, sammen med Norsk immunsviktforening.

– Dette vil redde mange liv og spare barn og foreldre for store lidelser. Nå spretter jeg champagnen, sier han på telefonen fra Spania.