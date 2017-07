Nytt trusselbilde: Nå skal hackerne også sabotere, ikke bare spionere

Hybrid krigføring er et begrep som kan brukes for å beskrive flere angrep på samme tid med samme mål. For eksempel at det blir brukt skadevarer for å sabotere, falske nyheter for å spre feilinformasjon og Twitter-kontoer for å påvirke opinionen.

Generelt blir det brukt for å beskrive en sammenblanding av konvensjonell og ukonvensjonell bruk av volds- og tvangsmakt.

Et scenario kan for eksempel være at en aktør tar ut strømnettet gjennom digital sabotasje samtidig som bakkestyrker blir sendt inn.