Høyreekstrem demonstrasjon i Kristiansand – politiet ville ikke gripe inn

KRISTIANSAND: – Vi kommer for å vise vårt syn og dele ut flyveblad, sier den norske talsmannen Håkon Forvald.

De skulle egentlig ha demonstrert i Fredrikstad lørdag, men fikk ikke lov av politiet. Dermed satte de seg i bilene og kjørte til Kristiansand.

I Kristiansand ble de ikke stanset av politiet fordi man fryktet situasjonen skulle eskalere, skriver Fædrelandvennen.

Det tause toget, som besto av rundt 70 personer, startet ved Gartnerløkka og beveget seg inn i Markens før de stanset opp ved Nedre Torv. Her spredte personene seg og begynte å dele ut flyveblader.

Flygeblad

Det var to ulike flyveblad. På den ene sto det «Knus homolobbyen».

På det andre flyvebladet var overskriften «Ta tilbake makten fra globalistene».

– Vi ønsker å slå sammen Norge, Sverge, Finland, Danmark og Island til en union, sa svenske Per Sjögren.

Fædrelandsvennen så ikke en eneste som tok imot flyvebladene.

Vil ikke snakke

Det var kun Forvald og Sjögren som ville snakke med mediene. Alle andre ristet på hodet ved spørsmål.

– Hvor mange er dere i denne bevegelsen?

– Det vil jeg ikke si, svarer Forvald.

– Hvorfor ikke?

– Nei, det vil vi ha hemmelig.

Han sier gruppen som var på Markens består av medlemmer fra Norge, Sverige og Finland.

Flere av personene i toget gikk rundt og filmet tilskuere og ikke minst alle journalister. Vi fikk ingen forklaring på hvorfor dette ble gjort.

Ikke søkt tillatelse

Stabssjef i politiet, Bård Austad sier at det ikke var søkt om tillatelse for demonstrasjonen.

– Det er en demonstrasjon som det ikke er søkt løyve til, så vi har holdt et øye med dem. Så får vi vurdere i etterkant om dette skal avstedkomme noen reaksjoner, sier han.

Da gruppen marsjerte gjennom Markens, var det politi både foran, bak og på siden.

Austad forklarer at de valgte å ikke gripe inn i demonstrasjonen fra start, etter en helhetsvurdering. Blant annet farene for at situasjonen kunne eskalere.

Jarle R. Martinsen

– En ulovlig demonstrasjon i seg selv er ikke farlig. Vi vil ikke være parten som gjør at dette eskalerer, sier Austad.

Grupperingen hadde varslet en demonstrasjon i Østfold lørdag, men Austad fikk vite fra politikilder at de kunne være på vei sørover.

– Demonstrasjonen løste seg etter hvert greit opp uten noen episoder. Nå får politijuristen vurdere om det skal reageres på at det ble demonstrert uten lov, sier han etter demonstrasjonen.

Han opplyser at det ble foretatt to bortvisninger. Dessuten ble alle som deltok ID-kontrollert.

Avstand fra Fredrikstad

Ifølge talsmannen til «Den nordiske motstandsbevegelsen» i Norge, Håkon Forvald, var grunnen for å dra til Kristiansand at man ville skape størst mulig avstand fra Fredrikstad.

– Vi ønsker ikke å lage noe bråk. Så da dro vi hit slik at vi forhåpentligvis slipper motdemonstrasjoner, sier Forvald.

Reagerte på demonstrasjonen

Flere reagerte sterkt på demonstrasjonen.

– Det går kaldt nedover ryggen på meg når jeg ser noe slikt. Det gir et ekkelt ekko til krigens dager, sier Øystein Carlsen som var guttunge under 2. verdenskrig.

Jarle R. Martinsen

Han mener det er tragisk at så unge mennesker bruker sine ressurser på denne type aktivitet.

Motdemonstrasjon

For øvrig oppsto det en spontan motdemonstrasjon, men for sent.

– Ja, vi hørte om dette på radioen og fikk samlet sammen noen folk. Men da vi kom til Markens var de forduftet, sier Åge Bjelland.

Men han forteller at de fikk applaus fra folk i Markens for at de stilte opp slik.