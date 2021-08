Dobbeltdrapet: To av de tre tiltalte nekter straffskyld

Kun en av de tre drapstiltalte erkjenner straffskyld etter dobbeltdrapet i Møllendalsveien i Bergen.

Her undersøker politiet åstedet i Møllendalsveien etter drapene i januar 2020.

Mandag startet rettssaken etter drapene på Jan-Øystein Ask Hilby (42) og kjæresten Silje Helen Kvandal (29). De ble funnet døde langs Gullfjellsvegen 13. januar i fjor, men ble drept mellom klokken 03.00 og 08.00 dagen før på hospitset i Møllendalsveien.

Kom for sent

Tre menn er tiltalt for drapene. Den ene er en bergenser (58) med en rekke dommer på seg. Han erkjente straffskyld for drapet på mannen, mens han tok forbehold for drapet på kvinnen.

De to andre drapstiltalte er nattevakten på hospitset (34) og en mann (24) som bodde der. Begge nektet straffskyld for drap.

Silje Helen Kvandal ble 29 år.

Jan-Øystein Ask Hilby ble 42 år.

To menn på 34 og 38 år erkjente straffskyld for å ha ryddet og kjørt de døde bort fra hospitset. 34-åringen har også erkjent tyveri og vold mot Hilby.

Slik startet saken

Statsadvokat Benedicte Hordnes sa i sitt innledningsforedrag at saken startet med at noen kvinnelige turgåere ringte politiet klokken 12.18 mandag 13. januar i fjor. De hadde funnet en presenning tilgriset av blod i en elv ved Osavatn langs Gulfjellsvegen.

Da politiet kom til stedet, fant de en død kvinne under presenningen. De fant tidlig ut hvem det var. På en bag sto navnet «Jan-Øystein», og politiet søkte det opp i registerne. På dette tidspunktet visste ikke politiet at han lå død på stedet.

– Politiet mistenkte at han var gjerningsmann, sa Hordnes.

Politiet rykket ut til hospitset i Møllendalsveien der han bodde for å pågripe ham. De fant rommet hans blodig, men tomt.

Sengen utenfor hospitset

Først klokken 16.20 denne dagen fant krimteknikerne Hilby død under presenningen i elven. Politiet forsto de kunne stå overfor et dobbeltdrap. Da var rommet hans sperret av, og politifolkene var i gang med å snakke med folk på hospitset.

– Politiet var i kontakt med alle de fem tiltalte denne dagen, sa Hordnes.

58-åringen og 38-åringen ble pågrepet om kvelden. De tre andre i dagene etterpå. Ettersom nattevakten arbeidet på hospitset den aktuelle helgen, hjalp han politiet.

Hordnes fortalte retten hvordan det så ut inne i hospitset da politiet undersøkte det. På Hilbys rom manglet sengen.

– Den ble funnet i en skråning utenfor hospitset, sa hun.

På rommet ble det funnet kniver og øks med blod fra fra de avdøde, ifølge Hordnes.

Hun beklaget at de pårørende måtte høre grusomme detaljer om sine kjære.

Det var stort oppbud av politifolk foran tinghuset mandag morgen.

Nattevakten ringte politiet

Statsadvokaten sa at det hadde vært en konflikt før drapene og at nattevakten hadde ringt politiet 7. og 8. januar og bedt om hjelp.

Han hadde sagt til politiet at 58-åringen kunne eksplodere, ifølge statsadvokaten.

Hun fortalte at politiet hadde video av 58-åringen og en av de andre som gikk til Hilbys rom lørdag kveld og sparket og slo ham.

– Nattevakten slo også av kameraovervåkingen inne på hospitset, sa Hordnes.

Dagen etter drapet, 14. januar, ble det meldt om innbrudd i en bod i hospitset. Harddisken var stjålet.

– Nattevakten har erkjent å ha skrudd av kamera og fjernet harddisken, sa Hordnes.

Hun sa også at han tok en video inne fra rommet der drapene skjedde.

– Han tok selfie av seg selv og avdøde Hilby. Videoen ble tatt klokken 11.58 søndag, sa Hordnes.

Politiet sperret Gullfjellsvegen på broen bort til Osavatn etter at to mennesker ble funnet døde 13. januar 2020.

Hør podkast om drapssaken:

Kjetil Ottesen forsvarer en av de tiltalte mens politiadvokat Inger-Lise Høyland ledet etterforskningen.

– Uforståelig

Advokat Ivar Blikra bistår de etterlatte etter Silje Helen Kvandal.

Blikra opplyser i en e-post at foreldrene vil følge saken. Han skriver at de har gruet seg til rettssaken, men at de også ser frem til å få den overstått.

– Det siste halvannet året har for dem vært preget av vanskelige følelser som sorg, savn og sinne. De håper saken vil gi dem svar på de mange spørsmålene de sitter med selv om det brutale drapet på Silje uansett vil være uforståelig for dem.

– Silje var en omsorgsfull mor, datter og søster som er dypt savnet av familien, står det i e-posten fra bistandsadvokaten.

Det er satt av 19 rettsdager til saken.