Mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs, kan bli koblet til nok en alvorlig straffesak

Politiet undersøker om mannen i 50-årene som er siktet for drapet på Birgitte Tengs (17) og mistenkt for å ha tatt livet av Tina Jørgensen (20), kan knyttes til enda en alvorlig kriminalsak i Rogaland.

6. sep. 2021 17:51 Sist oppdatert 6 minutter siden

(Stavanger Aftenblad): Det bekrefter Sør-Vest politidistrikt overfor Aftenbladet.

– Etter at pågripelsen ble kjent før helgen, har vi mottatt flere tips fra publikum. Et av dem gjelder en konkret sak i vårt distrikt som vi kommer til å følge opp. Vi er glade for at medieoppmerksomheten nå gir oss tilgang til ny informasjon, sier politiinspektør Lars Ole Berge i Sør-Vest politidistrikt.