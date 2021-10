Oransje flomvarsel utvides – Lillestrøm har satt krisestab

Det oransje flomvarselet gjelder ikke bare Oslo og Romerike, men også Østfold. I Lillestrøm kommune kan det bli aktuelt å evakuere bolighus.



Slik var vannstanden i Akerselva søndag. Mye nedbør denne helgen har gjort vannføringen større enn normalt.

3. okt. 2021 10:32 Sist oppdatert nå nettopp

I Oslo har de store nedbørsmengdene i helgen gjort at flere elver har større vannføring enn normalt. Brannvesenet i Oslo advarer søndag folk med å bevege seg ved flomstore bekker og elver.

På Twitter melder Brannvesenet i Oslo:



«Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsler om mye regn, jordskredfare, og flomfare i vårt distrikt. Det er i tillegg en del vind. Publikum bes om å ta forholdsregler ved å holde seg unna flomstore elver og bekker, samt kjøre forsiktig.

Vakthavende hydrolog i Norges vassdrags- og energidirektorat, Tommy Skårholen, sier til TV 2 at folk som oppholder seg i nærheten av vassdrag, må følge nøye med på situasjonen.

– Det er en alvorlig situasjon som kan gi omfattende oversvømmelser og erosjonsskader utsatte steder, sier Skårholen.

I løpet av søndagen anslo Meteorologisk institutt at det ville komme mellom 50 og 70 millimeter regn Østafjells.

Bergensbanen stengt søndag ettermiddag

Flom mellom Flå og Hønefoss stenger Bergensbanen, opplyser Bane Nor.

– Vi jobber med saken, men dette vil ta tid, skriver Bane Nor i en trafikkmelding ved 16.30-tiden søndag ettermiddag.

Pressevakt Olav Nordli i Bane Nor sier at det er store vannmengder mellom Gulsvik og Flå som har ført til stansen.

– Det er mannskaper på stedet, men det er for tidlig å si hvor lenge dette kan være. Det er fare for utvasking av banen som gjør at det inntil videre er stengt.

Det blir satt opp buss for tog mellom Hønefoss og Nesbyen, ifølge Nordli.

Krisestab og overvann

Som følge av mye nedbør og stor flomfare har Lillestrøm kommune satt krisestab.

– Vi holder øye med flere vassdrag hvor vannstanden er høy. Det er særlig Leirsund som er utsatt med tanke på overvann, sier kommunalsjef for miljøteknikk i Lillestrøm, Morten Nårstad, til Romerikes Blad.

Lørdag kveld ble Leirsund bro på fylkesvei 1535 stengt av Statens vegvesen som følge av høy vannstand i Leira. Også en gangbro like i nærheten ble stengt.

– Skulle vannstanden stige mye mer, kan det bli aktuelt å i første omgang evakuere fire boliger som ligger inntil Leira, sier Nårstad.

Vannstanden i Leira sank noe i morgentimene søndag, men med mer nedbør søndag er kommunen i beredskap.

Sterk vind flere steder

Flere steder i landet har det vært sterk vind og mye nedbør. Trær er blåst ned, og veier er blitt sperret. Folk bes om å kjøre forsiktig.

Fergeselskapet Fjordlines' seilinger mellom Kristiansand og Hirtshals kansellert på grunn av uvær.

En politipatrulje rapporterte om ras over E6 i Drivdalen mens de var på stedet, skriver politiet i Trøndelag på Twitter. Drivdalen ligger mellom Oppdal og Hjerkinn.

Vann i kjellere

Kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If sier i en pressemelding at selskapet følger situasjonen nøye.

– Søndag er det meldt mye regn mange steder, og det kan gi vann inn i både bolighus og bedrifter, sier han.

Hvis det kommer mye vann inn i en innredet kjeller med bad, kan det bli skader for mellom 300 000 og 500 000 kroner, ifølge Clementz.

– Følg godt med på vannstanden rundt boligen og ta gjenstander og møbler opp fra kjelleren til en annen etasje om vannet truer med å komme inn, sier kommunikasjonssjefen.