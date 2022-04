I 20 år er politikere blitt advart om få intensivplasser. Koronakommisjonen anbefaler flere intensivsykepleiere

Frykten for å mangle intensivplasser var en viktig grunn til at Norge måtte stenge ned. Koronakommisjonen anbefaler et løft for å utdanne flere intensivsykepleiere.

Tirsdag kommer dommen over hvordan Norge taklet koronakrisen frem til oktober 2021. Her er et arkivbilde fra intensivavdelingen ved Ullevål universitetssykehus.

26. apr. 2022 05:34 Sist oppdatert 7 minutter siden

Fulle intensivavdelinger. For få intensivsykepleiere.

Det kjennes kanskje ut som en evighet siden du leste slike overskrifter. Senest i desember var nettopp frykten for å mangle intensivplasser én viktig grunn til at Norge stengte ned – igjen.