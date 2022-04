Ukraina kan ha bruk for norske kanoner. Nå støver de ned på Forsvarets lager.

Tungt artilleri og pansrede personellkjøretøy. Alt dette står på lager i Norge. Ukraina har bønnfalt Vesten om slike våpen.

Her er artillerivognen M109 fotografert i Forsvarets verksted i Bjerkvik i Nordland i 2015.

22. apr. 2022 05:28 Sist oppdatert nå nettopp

Russland har startet angrepet på Donbas. Det regner bomber og granater over Ukraina. Landet har et akutt behov for flere tunge våpen som kan stanse den russiske hæren, spesielt artilleri. Det er kanoner som kan skyte kraftige granater over store avstander.

Norge har slike kanoner. De står på lager i en fjellhall og brukes ikke lenger av det norske forsvaret. Men våpnene er ennå ikke sendt til Ukraina.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn