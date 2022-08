Folk følger etter delfiner i båter: - La dem være i fred

Flere personer har de siste dagene observert en flokk med delfiner i indre Oslofjord. Lørdag skal en båt ha kjørt inn i flokken ved Ulvøya. Forsker ber folk la dem være i fred.

19 minutter siden

– Det er en båt som har kjørt rett inn i flokken. Jeg skjønner ikke at folk ikke forstår at de forstyrrer delfiner som er i et naturlig miljø, sier Ingrid De Long.

Hun bor på Nordstrand og la lørdag formiddag merke til en flokk med nærmere 30 delfiner rett utenfor Ulvøya. Samtidig la hun merke til en båt som var tett inntil delfinene. Etter en stund skal båten ha kjørt rett inn i flokken.