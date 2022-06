Jonathan Alvestads fly ble innstilt: – Det er ikke så enkelt å komme seg hjem en søndag kveld når du bor her oppe

Jonathan Alvestad måtte be om skyss fra Kirkenes til Vardø søndag kveld. Mange er rammet av innstilte Widerøe-avganger som følge av flyteknikerstreiken.

Over 250 flyvninger ble innstilt mandag. Ifølge Widerøes kommunikasjonssjef, Catharina Solli, er kapasiteten til flyselskapet makset.

27. juni 2022 17:34 Sist oppdatert nå nettopp

Jonathan Alvestad fikk problemer da han havnet midt oppi flykaoset søndag kveld. Etter en helg på jobbreise i Oslo, skulle han hjem til Vardø, via en mellomlanding i Kirkenes.

Mens flyet var i luften på vei til Kirkenes, tikket en SMS inn fra Widerøe om at flyet til Vardø var kansellert.

Strekningen Kirkenes-Vardø er på rundt 250 km. Flyplassen ligger relativt øde til. Med bil tar det tre-fire timer og kjøre, og det er ikke særlig med busstilbud søndag kveld, ifølge Alvestad.

Alvestad var klar over Widerøes problemer med flyvningene på kortbanenettet, som omfatter flyvninger som går fra små flyplasser og inn til større flyplasser. Det kom derfor ikke overraskende, da flyet fra Kirkenes til Vardø ble innstilt.

Det som overrasket, var at Widerøe ikke hadde satt opp noe alternativ transport for de som skulle videre.

– Det var ganske hårreisende, og ikke minst frustrerende, at vi ikke fikk noen annen informasjon enn at vi skulle få pengene tilbake.

Widerøe: Sprengt kapasitet

Catharina Solli, kommunikasjonssjef i Widerø forteller at Widerøe normalt ville tatt ansvar for alternativ transport, men understreker at dette er en ekstraordinær situasjon, og at langt flere enn reisende mellom Kirkenes og Vardø er berørt.

De har kalt ut alt de har av ekstra personell for å ivareta kundene, men kapasiteten er sprengt, forteller hun.

– Widerøe dekker både utgiftene for alternativ transport innenfor rimelighetens grenser, og hotellutgifter dersom passasjerer ikke finner transport.

Sykehus øker beredskapen

Alvestad er ikke alene om å rammes av innstilte flyavganger på grunn av flyteknikerstreiken. Mandag ble minst 253 flyvninger med Widerøe innstilt, ifølge VGs flyoversikt.

Konsekvensene av streik og lockout i flybransjen tok seg opp mandag. Avganger med Widerøe er særlig påvirket. Alle flyvninger med kortbanenettet mandag ettermiddag ble innstilt.

Kanselleringene påvirker særlig avganger til og fra flyplasser i Nord-Norge og på Vestlandet.

Det har ikke bare gått ut over personer som skulle ut på private reiser, men også personer som skulle reise med Pasientreiser for å få behandling på sykehus.

Som følge av flyteknikerstreiken hevet Finnmarkssykehuset beredskapen til grønt nivå og utsatte 80 bestilte pasientreiser mandag, ifølge NTB. Grønt er det laveste beredskapsnivået.

– Det innebærer at vi følger situasjonen fortløpende og vurderer kompenserende tiltak der det er mulig og nødvendig, skriver sykehuset på Twitter.

Ifølge Dagbladet har også Sykehuset i Hammerfest avlyst flere legetimer fordi spesialister ikke kommer seg frem til sykehuset.

Også Helgelandssykehuset økte beredskapen mandag til gult nivå.

Det har også oppstått andre utfordringer knyttet til helse som følge av flystreik og lockout. Flere pasienter i Nord-Norge står i fare for å miste tilgang på nødvendige kreftmedisiner.

Mange i distriktene rammet

Widerøe skriver på Facebook at de vil dekke hotellutgifter dersom passasjerer ikke finner alternativ transport.

For Jonathan Alvestad gjorde ikke det saken enklere ettersom nærmeste hotell er en 20 minutters kjøretur unna.

Med prisen taxi ville kostet, var det utelukket. Men Alvestad hadde flaks og fikk skyss i en privatbil med noen som tilfeldigvis skulle samme vei.

– Det er ikke så enkelt å komme seg hjem en søndag kveld når du bor her oppe, og avstandene er såpass store, sier Alvestad.

Catharina Solli, kommunikasjonssjef i Widerø sier at selskapet ville betalt for reisen hvis Alvestad hadde sendt dem kvittering etter å ha betalt for det.

Hun forteller at det er mange kunder som flyr mellom distriktene som er rammet og har forståelse for frustrasjonen.

– Vi håper partene kommer til enighet snart så alle kan fly dit de ønsker, sier Solli.

Åpner for forhandlinger

Hvor lenge Widerøes flyavganger vil være rammet av flyteknikerstreiken, er uvisst. Men Flyteknikernes fagforening, NFO skriver i en pressemelding mandag formiddag at de vil kontakte NHO i løpet av dagen og lansere en skisse til løsning på streiken.

– Skissen er basert på at vi reduserer vårt lønnskrav betydelig, mot at vi får beholde fagforeningsretten for teknikere i administrativ stilling og teknikere under utdanning, sier Jan Skogseth, leder i Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO).