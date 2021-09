Første dom i Stendi-saken ankes ikke. Underleverandør endte opp med ti måneder fengsel.

Velferdskonsernet Stendi er rammet av en omfattende korrupsjonsskadale. Konsernet omsatte for tre milliarder i fjor, og selger nesten utelukkende til norske kommuner.

Korrupsjonen var spesielt grov fordi den skjedde i selskaper som leverer velferdstjenester. Én av varslerne er nå dømt.

En bedriftsleder ble 26. august i år dømt til ti måneder i fengsel, for å ha betalt bestikkelser til en regiondirektør i Stendi-konsernet.

Økokrim har nå bestemt seg for ikke å anke dommen. Heller ikke bedriftslederen vil anke dommen, opplyser han selv til Aftenposten.

På direkte spørsmål fra Økokrim om de er fornøyd med dommen, svarer konstituert statsadvokat Anne Glede Allum:

– Vi er fornøyd med at saken ble avgjort som en tilståelsessak, og vi tar dommen dommen til etterretning.

Skandalerammet milliardselskap

Dommen er den første i den såkalte Stendi-saken. Dommen ble først omtalt av Rett24.

Tre tidligere ledere i milliardkonsernet ble tiltalt for grov korrupsjon tidligere i år, sammen med en underleverandør.

Dagen etter ble det kjent at en femte mann har tilstått korrupsjon. Mannen var bedriftsleder i et selskap som leverer tjenester til Stendi. Bedriftslederen ble dømt i august.

Stendi er en av landets største leverandører av velferdstjenester.

Kjøpte tomt til overpris

Bedriftslederen var underleverandør til Stendi. Korrupsjonen skjedde som et ledd i bedriftslederens arbeid med å sikre kontrakter med Stendi, slår tingretten fast. Bedriftslederen kjøpte en hyttetomt av regiondirektøren i Stendi, til overpris.

Tomten ble solgt for 400.000 kroner. Summen er mye høyere enn tomtens reelle verdi. Derfor «finner retten at den aktuelle fordelen kan fastsettes til rundt om lag kr 230.000», heter det i dommen.

Som gjenytelse fikk bedriftslederen kontrakter med Stendi. Selskapet skal ikke ha kjent til bestikkelsen.

Fakta Stendi-saken Tre tidligere direktører i Stendi AS er tiltalt for grov korrupsjon, sammen med en tidligere underleverandør til selskapet. Økokrim mener de tre direktørene har mottatt bestikkelser til en verdi av over to millioner kroner. Lovbruddene har en strafferamme på ti år. Saken skal opp i Oslo tingrett i januar neste år. En femte mann har tilstått. Mannen ledet et selskap som leverte tjenester til Stendi. Han ble dømt til fengsel i ti måneder i Telemark tingrett 26. august. Fire måneder er betinget. Det betyr at bedriftslederen kan søke om å sone med fotlenke. 141 kommuner kjøper tjenester fra Stendi, ifølge Kommunal Rapport. Selskapet er en av de største private leverandørene av velferdstjenester i Norge, og selskapet omsatte for tre milliarder kroner i fjor. I 2020 kjøpte Oslo kommune tjenester for mer enn 201 millioner kroner av Stendi. Det er nesten sju prosent av selskapets samlede omsetning. Stendi het tidligere Aleris Omsorg, men byttet navn da selskapet ble kjøpt av det svenske velferds-konsernet Ambea i 2019. Vis mer

Dømt til fengsel i ti måneder

Bedriftslederen ble i tingretten dømt til ti måneder i fengsel. Påtalemyndigheten la ned en påstand om ubetinget fengselsstraff, men retten gjorde fire av ti måneder betinget.

– Etter en helhetsvurdering har vi valgt å ikke anke dommen, sier konstituert statsadvokat Anne Glede Allum.

Hun ønsker ikke å gå nærmere inn på den vurderingen, men at det er gjort en vurdering av alle forhold.

Det betyr at bedriftslederen kan søke om å sone straffen med fotlenke, og kan slippe fengsel.

Straffen ble mildere på grunn av mannens «uforbeholdne tilståelse», men også skjerpende fordi Stendi leverer velferdstjenester på vegne av det offentlige.

«Straffenivået ved korrupsjon i det offentlige ligger høyere enn ved korrupsjon i det private næringsliv», heter det i dommen.

I dommen kommer det frem at bedriftslederen var sentral i å få saken kjent, blant annet ved at han varslet ledelsen i Stendi. Dette fikk også stor betydning for straffeutmålingen.

Bedriftslederen var blant de første som varslet om det som nå er en svært omfattende korrupsjonssak.

Truet med ruin

Tingretten mener også at det er formildende at lederen ble presset av regiondirektøren.

Direktøren truet med å ruinere bedriftslederens selskap om han ikke kjøpte direktørens tomt til overpris.

Tingretten finner ingen «grunn til å betvile at siktede ble utsatt for et betydelig press», heter det i dommen.

Den tidligere regiondirektøren i Stendi er tiltalt, men har ennå ikke stått for retten. Han har ikke erkjent straffskyld. Saken skal opp i Oslo tingrett i januar neste år.