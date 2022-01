Digital utpressing øker: Hva har det kostet? Og hvem står bak?

Stadig flere norske virksomheter opplever at hackere låser datasystemene og ber om store penger. Så lekkes enorme mengder intern informasjon på nettet.

Kort forklart:

Internasjonale hackergrupper lager løsepengevirus som gir dem tilgang til å kryptere datasystemer slik at de ikke kan brukes.

Angrepene utløses som regel ved at brukere klikker på infiserte vedlegg i e-post eller ved at viruset plasseres på dårlig beskyttede maskiner.

De tre siste årene har dette kostet norske bedrifter milliardbeløp.

Hackerne krever betaling i kryptovaluta. Men bare noen få betaler.

1. Hva har skjedd?

Aviskonsernet Amedia, Nordic Choice-kjeden og Nortura er blant de rammede av løsepengevirus de siste månedene. Av de 31 hendelsene NRK Beta har identifisert de tre siste årene, skjedde hele 23 forsøk i 2021.

Østre Toten kommune var nede med en rekke av sine datasystemer i flere måneder tidlig i 2021. Over 33 millioner kroner har oppryddingen kostet. I tillegg ble kommunen ilagt et gebyr av Datatilsynet på fire millioner kroner for ikke å ha sikret sensitive persondata godt nok.

Den boten hadde ifølge tilsynet vært mye høyere, om ikke kostnaden for oppryddingen hadde vært så voldsom.

Hackerne som sto bak, la ut titusenvis av interne dokumenter. De handlet blant annet om sosialklienter og asylsøkere i kommunen. Rett før jul la en annen gruppe ut flere gigabyte med dokumenter om driften i hotellkjeden Nordic Choice.

Amedia ble rammet av det sist kjente hackerangrepet mot en stor norsk aktør.

2. Hvor utbredt er løsepengevirus?

Det er vanskelig å sette et nøyaktig tall. Nasjonalt cybersikkerhetssenter hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet opplyser at de ikke alltid er direkte involvert i håndteringen av hendelser. De er kjent med flere titalls hendelser bare det siste året. De siste to årene har man sett et taktskifte. Det har vært flere og mer utspekulerte og vel utførte angrep. Aktørene forstår at denne formen for digital utpressing kan være veldig lukrativt.

3. Er det store mørketall?

Ja, ikke alle ønsker å opplyse om dette offentlig av ulike årsaker. Det kan være fordi de selv, sammen med sin leverandør, løser problemet. De har kanskje ikke oppfattet at myndighetene likevel setter pris på å bli varslet slik at man kan få et bedre nasjonalt overblikk.

4. Hvor mye har dette kostet norske bedrifter?

En gjennomgang gjort av NRK Beta, antyder at det kan dreie seg om nærmere 1 milliard kroner de siste tre årene. For hver virksomhet som må håndtere en slik hendelse, snakker vi fort flerfoldige millioner kroner. De må bruke ressurser på å kaste ut angriperen og i verste fall bygge opp IT-systemene sine fra bunnen. I tillegg kommer kostnadene ved tapte inntekter.

Angrepet som skjedde mot Hydro i 2019, kostet selskapet 800 millioner kroner.

5. Hvem står bak?

Det er mange som driver med dette. De mest avanserte er velorganiserte kriminelle grupper som opererer internasjonalt. De har effektive, veldrevne organisasjoner. Etterforskning, som for det mest er digital, er komplisert på tvers av landegrenser.

6. Hva er den vanligste angrepsmåten?

Det vanligste er å angripe på en av to måter: Enten ved ondartede vedlegg i e-poster eller via datamaskiner som er svakt beskyttet mot internett. Nordic Choice har opplyst at angrepet mot dem startet gjennom en e-post med en zipfil, som tilsynelatende kom fra en kjent avsender. Inni zipfilen lå flere excelfiler.

7. Hvordan kan man beskytte seg?

Gode forebyggende tiltak koster langt mindre enn å bli utsatt for digital utpressing.

Det er viktig å ha gode sikkerhetskopier. Disse må lagres trygt, adskilt fra andre systemer. Sikkerhetskopiene er det første angriper ser etter og ønsker å ødelegge. Det gjør de for å forsikre seg om at offeret ikke bare kan gjenopprette seg ut av problemet.

Uansett om angriper ønsker å stjele informasjon, sabotere noe eller sette ut løsepengevirus, må de først komme seg inn. Derfor er det viktig med tiltak som gjør dette vanskelig. En gjenganger her er manglende flerfaktorautentisering på tjenester man kan logge på fra utsiden.

På hjemmesiden til Nasjonal sikkerhetsmyndighet finnes flere råd.

8. Er det noen som betaler løsepenger?

Nasjonalt cybersikkerhetssenter fraråder på det sterkeste å betale løsepenger. Grunnen til at kriminelle driver med dette, er at de tjener penger. Betaling er den viktigste drivkraften. Om betalingene opphører, vil også aktiviteten avta. Flere virksomheter som har betalt, har opplevd å bli utsatt for nye angrep i etterkant. Man har heller ingen garanti for at man faktisk får tilbake det man er blitt lovet.

9. Hvor vanlig er masselekkasjer av dokumenter?

Dette er nærmest blitt standard. Angriperne nøyer seg ikke bare med å kryptere dataene. De henter dem også ut. Når de så fremsetter kravene sine, truer de med å publisere informasjon. Dermed får de et dobbelt pressmiddel. Her er det ofte snakk om bedriftssensitiv informasjon eller personlige og private detaljer.

Kilder: Seksjonssjef Tom-André Røgden, Nasjonalt cybersikkerhetssenter i NSM, avdelingsdirektør Veronica Jarnskjold Buer, Datatilsynet, NRK Beta.