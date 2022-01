Rundt 40 evakuert etter kraftig brann i bygård på Hamar

Det brenner kraftig i en bygård i Hamar sentrum. Rundt 40 personer er evakuert på grunn av røyk, og beboere i området er bedt om å lukke vinduene.

NTB

27. jan. 2022 00:16 Sist oppdatert nå nettopp

Politiet fikk melding om brannen klokka 22.53 onsdag. Det dreier seg om en bygård på hjørnet av Vangsvegen og Grønnegata, som blant annet huser en optikerforretning, skriver Hamar Arbeiderblad.

Brannen har rammet to leiligheter. Det er uklart hva som har forårsaket den.

Politiet har skaffet oversikt over fire folkeregistrerte personer som bor på adressen, og fått kontakt med tre av dem, sier operasjonsleder Per Solberg til avisa. Det antas at den fjerde ikke har vært i bygget.

Røyken som følge av brannen skaper problemer. Hotellet Astoria og andre nabobygg er evakuert, og røyken er ifølge HA synlig flere kilometer unna.

– Vi har ikke fått det nøyaktige antallet, men det er mellom 30 og 38 som er trukket ut av hotellet på grunn av røyk, forteller Solberg til NTB.

I tillegg er tre som bor i et nabobygg i kvartalet, evakuert, og det totale antallet er dermed rundt 40, ifølge Solberg.

De evakuerte har via Hamar kommune fått tilbud om plass på et annet hotell i byen.

Brannvesenet jobber natt til torsdag med slokking. Det er spredningsfare.

– Det er bygninger tett på, så vi kan ikke utelukke spredningsfare, sier Solberg.