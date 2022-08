Vurderer å flytte Freya, men er redd hun drukner hvis hun får bedøvelse

Derfor har Havforskningsinstituttet lagt en annen plan.

Hvalrossen Freya hviler mellom to vannscootere på en brygge i Oslofjorden torsdag kveld.

12. aug. 2022 12:45 Sist oppdatert nå nettopp

Torsdag skrev Aftenposten at Fiskeridirektoratet vurderer å avlive hvalrossen Freya, som har skapt småkaotiske tilstander enkelte steder i Indre Oslofjord i sommer.

Årsaken er at folk ikke evner å lytte til rådene fra myndighetene om å holde avstand til det ville dyret.

Men også flytting er aktuelt.

– Det vurderes ut fra i hvor stor grad liv og helse er i fare og dyrevelferd, sier Nadia Jdaini, kommunikasjonsrådgiver i Fiskeridirektoratet.

Flytting har også blitt vurdert tidligere i sommer.

Da sa Jdaini at Fiskeridirektoratet var i kontakt med fagfolk ved Havforskningsinstituttet om hvordan en flytting eventuelt kunne gjennomføres.

– Vi har en plan

Nå sier Kathrine Ryeng, forsker ved Havforskningsituttet, at de har laget en plan for hvordan en flytting kan gjennomføres. De vil imidlertid ikke kommentere hva planen innebærer.

Hun gjør det imidlertid klart at flytting ikke er enkelt. Dyret veier rundt 600 kilo.

– Hvis en hvalross ligger langt fra sjøen kan man bedøve den med en bedøvelsespil. Men når hun ligger på en flytende device, nær sjøen, er jeg ganske sikker på at hun vil reagere på pilen og hoppe i havet før narkosen begynner å virke. Da får hun respirasjonsstans og drukner, sier Ryeng.

Hvalrossen trenger mye hvile - fra 18 til 20 timer i døgnet.

Ryeng påpeker at hvalrosser svært sjelden beveger seg langt inn på land. Dermed må man trolig finne en løsning som innebærer at hun ikke blir bedøvet.

– Vi har en plan. Jeg vil ikke gå inn på hva planen innebærer, men den forutsetter at hun ligger på samme plass over noe tid, så vi får planlagt det ordentlig. Og det blir ganske dyrt, sier hun.

Ryeng sier det er Fiskeridirektoratet som er rett instans å spørre om hva planen går ut på, siden det er de som har bestilt vurderingen.

Foreløpig har ikke Fiskeridirektoratet hatt anledning til å kommentere planens innhold nærmere.

Mange skuelystne har oppsøkt hvalrossen i sommer. Dette bildet er tatt i Frognerkilen i Oslo 19. juli.

Hviler i Asker

Torsdag skrev Aftenposten at Freya hadde lagt seg til rette i Leangbukta i Asker.

Nå bekrefter Lisbeth Stokke Fjeldly, ansvarlig virksomhetsleder i Asker kommune, at hun også nyter solen der fredag formiddag.

– Hun ligger der hun lå i går og slapper av. Fiskeridirektoratet er til stede med båt, og vi har vektere i beredskap i tilfelle vi trenger dem på landsiden. Akkurat nå ligger hun på en avstikker som er fysisk avstengt med en port, sier hun.

Da Aftenposten ringte Fiskeridirektoratet fredag formiddag, opplyste kommunikasjonsrådgiver Jdaini at det er båten «Frey» fra direktoratets sjøtjeneste de har til stede.

Tidligere denne uken er det observert svært farlige situasjoner ved Kadettangen i Bærum.

– Det er snakk om til dels store folkemengder i alle aldre, der samtlige helt tydelig går bort fra gjeldende anbefalinger om å holde avstand. Det at hvalrossen er blitt en attraksjon, eskalerer behovet for ytterligere tiltak. Vår største frykt er at mennesker kan bli skadet, sa Jdaini på torsdag.

– Dyret er under press

Fredag sier Jdaini også at adferden de har observert går på dyrevelferden løs.

– Når det oppstår nærgående situasjoner med mennesker og store folkemengder, gjør det at dyret er under et stort press som skaper stress. Vi vurderer om liv og helse kan settes i fare. Dyrevelferden er også helt sentral i vurderingen vi gjør, sier hun.