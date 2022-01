«Politikeren» ble hørt av politikerne

En enslig kunde torsdag kveld. Det ga de ansatte på utestedet Politikeren tid til å juble for at politikerne opphever skjenkeforbudet.

Servitør Yordan Peev (t.v.) kunne juble over at politikerne gjør at utestedet Politikeren kan åpne ølkranene fredag. Innehaver Zlatoslav Hristov smiler over en bonustime. Han trodde man ville innføre skjenkestopp klokken 22, men regjeringen tillater alkoholservering til klokken 23.

13. jan. 2022 21:13 Sist oppdatert nå nettopp

– Nå er det håp, sier Zlatoslav Hristov. Han driver utestedet Politikeren på Youngstorget i Oslo. Torsdag kunne han og to ansatte følge regjeringens koronapressekonferanse fra baren. Med en enslig kunde, kunne de ta seg tid til å juble behersket for opphevelsen av skjenkeforbudet.

Fra fredag blir det igjen lov å servere alkohol, etter et nasjonalt skjenkeforbud ble innført 15. desember.

Hristov fikk en liten positiv overraskelse av regjeringens nye tiltak. Han forventet at politikerne ville begrense skjenkingen frem til klokken 22.

– Det ble anbefalt at å stenge klokken 22 eller ved midnatt. De endte midt imellom, klokken 23. Det betyr en time ekstra med smil, sier utelivsveteranen.

Han har drevet restaurant og bar på Youngstorget i snart 20 år. De to siste har vært tunge.

– Det har vært økonomisk dårlig både for bedriften og privat. Men vi skal være glade, for vi har sluppet å si opp folk. Vi har brukt kompensasjonsordningen slik at folk har kunnet jobbe, sier Hristov.

Han er spent på hva slags lønnsstøtteordning den nye regjeringen kommer med for denne runden med nasjonale tiltak som rammer utelivsnæringen.

Fakta Nye regler for serveringssteder Skjenkestopp fra klokken 23.00 på steder med skjenkebevilling, og man må senest klokken 23.30 slutte å drikke alkohol på skjenkestedet.

Skjenking skal skje ved bordene.

Serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Krav om munnbind der det ikke er mulig å holde meteren, unntatt mens man sitter ved bordet.

Plikt til å registrere gjester som samtykker til det. Vis mer

– Mange har funnet andre jobber

Selv med gunstige støtteordninger, tror Hristov pandemien og flere skjenkestopprunder vil gi langvarige utfordringer for utelivsbransjen.

– Alle sliter med å få tak i folk som kan jobbe. Mange har funnet seg jobb i andre bransjer. Vi har heldigvis hatt fast personale de siste 15 årene.

Men i julen ble også de ansatte innhentet av smitteboomen i Norge. Flere er blitt smittet – og innehaver Hristov har måttet trå til som kokk etter nyttår.

Servitør Yordan Peev forteller at de ikke er sikre på om kollegene er blitt smittet på jobb eller privat.

– En del av jobben vår er blitt å passe på at gjester bruker munnbind når de skal på toalettet, holder avstand og følger smittevernrådene. Det er et utsatt yrke. Vi har alle vært usikre og stresset under pandemien. Vi kan jo ikke jobbe hjemmefra. Men nå er vi glade for å kunne få litt flere gjester, sier Peev.

– Har dere på Politikeren en favorittpolitiker, Bent Høie eller Ingvild Kjerkol?

– Jeg er ikke opptatt av politikk. Men vi pleier å ha en del folk fra Arbeiderpartiet innom, sier Zlatoslav Hristov og nikker mot Folketeaterbygningen på andre siden av Youngstorget.

Fra fredag kan ansatte på partikontoret der trygt ta fredagspilsen sin på Politikeren.

Waqar Ansar driver baren Cacadou i Oslo. Han brukte torsdagskvelden til å legge nytt gulv og pusse opp utestedet før gjenåpning fredag. – Det har vært lange, kjedelige dager, sier han.

Pusset opp under skjenkepausen

Mange restauranter har holdt stengt den siste måneden. Uten alkoholservering forsvant inntjeningen. Og alle utesteder uten matservering har vært mørklagte siden det nasjonale tiltaket kom midt i julebordsesongen. Men da Aftenposten torsdag kveld trippet gjennom glatte sentrumsgater, var det lys i mange barlokaler. Flere forberedte seg til en åpning fredag. Enkelte har benyttet tørrleggingen til å bygge om eller pusse opp. I Strøget er det bygget nye uteserveringer, doer er malt.

Lenger ned i Torggata har et av strøkets eldste utesteder fått blanke, nye gulv.

– Det har vært lange, kjedelige dager. Og en tid med mye usikkerhet, forteller Waqar Ansar som driver baren Cacadou.

Han fikk det travelt med å gjøre alt klart torsdag kveld.

– Vi må åpne. Derfor skal alt være klart i kveld, så vi ikke trenger å bruke tid på dette i morgen.