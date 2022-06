Her flyr et norsk P-8. Men først om et år skal det erstatte de gamle overvåkingsflyene.

Endelig flyr norske P-8 overvåkingsfly. Men hvorfor tar det Norge over et år å få flyene klare til oppdrag, når britene klarte det på 56 dager?

P-8 overvåkingsflyet «Munin» kunne ta av igjen seks dager etter at det landet i Norge. De to første Norge har mottatt har stått på bakken siden februar og mars. Nå er planen at alle tre skal komme i luften i løpet av juni.

Det ble en gledens dag på Evenes flystasjon ved Harstad. Et norsk overvåkingsfly av typen P-8 Poseidon kunne ta av.

Det skjedde 14 uker etter at det første av tre slike fly ankom Norge fra USA, og over to måneder etter at Luftforsvaret håpet å kunne starte flyvningene på norsk jord.